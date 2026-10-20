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ലബനാനിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് ഖത്വര്; രണ്ട് വന്കിട വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും 20 വര്ഷത്തെ എല് എന് ജി കരാറും പ്രഖ്യാപിച്ചു
വടക്കന് ലബനാനിലെ ദെയര് അമ്മാറിലും തെക്കന് ലബനാനിലെ സഹ്റാനിയിലുമായി 825 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള രണ്ട് അത്യാധുനിക ഗ്യാസ് വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് സ്ഥാപിക്കുക.
ദോഹ/ബൈറൂത്ത് | ലബനാനിലെ തകര്ച്ച നേരിടുന്ന വൈദ്യുതി മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന് വന് പദ്ധതികളുമായി ഖത്വര് രംഗത്ത്. അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ലബനാനില് രണ്ട് വന്കിട വൈദ്യുത നിലയങ്ങള് നിര്മിക്കാനും 20 വര്ഷത്തെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക (LNG) വിതരണ കരാര് ഒപ്പിടാനുമാണ് ഖത്വര് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
വടക്കന് ലബനാനിലെ ദെയര് അമ്മാറിലും (Deir Ammar) തെക്കന് ലബനാനിലെ സഹ്റാനിയിലുമായി (Zahrani) 825 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള രണ്ട് അത്യാധുനിക ഗ്യാസ് വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് സ്ഥാപിക്കുക. ലബനാന് പൊതു ബജറ്റില് നിന്ന് മുന്കൂര് മൂലധനച്ചെലവുകള് ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കാതെ, പൂര്ണമായും സ്വകാര്യ-പദ്ധതി ധനസഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്:
ഊര്ജ വിതരണം: ഖത്വര് എനര്ജി ലബനാനുമായി 20 വര്ഷത്തെ എല് എന് ജി വിതരണ കരാറില് ഒപ്പുവെക്കും.
ഹരിത ഊര്ജം: പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 800 മെഗാവാട്ട് സൗരോര്ജവും (Solar power) 440 മെഗാവാട്ട് കാറ്റാടി ഊര്ജവും (Wind power) ബാറ്ററി സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ലബനാനില് ഒരുക്കും.
വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി: സിറിയയിലൂടെയുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ തുടക്കത്തില് 300 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
വര്ഷങ്ങളായുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രാഷ്ട്രീയ തര്ക്കങ്ങളും കാരണം ലബനാനിലെ സര്ക്കാര് വൈദ്യുതി കമ്പനിക്ക് ദിവസേന ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി നല്കാന് കഴിയുന്നത്. ഇതുമൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും കനത്ത തുക നല്കി സ്വകാര്യ ഡീസല് ജനറേറ്ററുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഖത്വര് പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുല്റഹ്മാന് അല്താനി ലബനാന് സന്ദര്ശിക്കുകയും വൈദ്യുതി മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പൂര്ണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്.
Content Highlights: Qatar announced a major initiative to help resolve Lebanon’s severe electricity crisis by constructing two large power plants over three years. The plan also includes a 20-year liquefied natural gas supply agreement to restore reliable power generation across the country.