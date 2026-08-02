Kerala
തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയില് യുവതി നവജാത ശിശുവിനെ ക്ലോസറ്റിലിട്ട് ഫ്ളഷ് ചെയ്തു; കുഞ്ഞ് മരിച്ചു
ഞായറാഴ്ച ഏഴ് മണിയോടെയാണ് തിരുവല്ലം വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിയായ 20 വയസുകാരി എസ്എടി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്
തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയില് ശുചിമുറിയില് പ്രസവിച്ച നവജാത ശിശുവിനെ ക്ലോസറ്റില് ഉപേക്ഷിച്ച് യുവതി. അബോര്ഷന് മരുന്ന് കഴിച്ചാണ് പെണ്കുട്ടി ആശുപത്രിയില് എത്തിയത്. ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മരിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച ഏഴ് മണിയോടെയാണ് തിരുവല്ലം വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിയായ 20 വയസുകാരി എസ്എടി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനടുത്ത് കൂട്ടിരിപ്പുകാര്ക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ശുചിമുറിയില് കയറി യുവതി പ്രവവിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ക്ലോസറ്റിനകത്തിട്ട് ഫ്ളഷ് ചെയ്തു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് മെഡിക്കല് കോളജ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഫയര് ഫോഴ്സിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയര് ഫോഴ്സ് സംഘമാണ് ക്ലോസറ്റ് ഉള്പ്പടെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തത്. പൂര്ണ വളര്ച്ചയെത്തിയ കുഞ്ഞെന്നതാണ് പ്രാഥമിക വിവരം
Content Highlights: A tragic incident occurred at SAT Hospital in Thiruvananthapuram where a 20-year-old woman gave birth in a restroom and flushed the newborn in the closet. Fire force personnel arrived and broke open the closet to retrieve the fully grown baby, but the child died. Medical College police registered a case.