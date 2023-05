മുംബൈ | ഇന്നലെ നടന്ന രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്- മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് മത്സരത്തിലെ ഒരു വിവാദത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഐ പി എല്‍ അധികൃതര്‍. രണ്ട് വിവാദമാണ് മത്സരത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നത്.

മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ മുംബൈ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ പുറത്തായതാണ് ഒന്നാമത്തെത്. ഇത് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാന്‍ നായകനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഗ്ലൗസ് തട്ടിയാണ് രോഹിത് ശര്‍മയുടെ ബെയില്‍സ് ഇളകിയത് എന്നായിരുന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത്. സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുമായി വലിയ ഫാന്‍ ഫൈറ്റാണ് നടന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് കൂടുതല്‍ കൃത്യത വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ പി എല്‍ സംഘാടകര്‍ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത്.

The dismissal that had the world talking!

IPL’s 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣th match had no shortage of drama 👌🏻👌🏻#IPL1000 | #TATAIPL | #MIvRR | @mipaltan | @rajasthanroyals | @ImRo45 | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/qGOUNSiV6H

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2023