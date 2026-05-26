Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കിയത്.
കൊച്ചി| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസില് തന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന വിജിലന്സ് കോടതിയുടെ നേരത്തേയുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കംചെയ്യാമെന്ന് വാക്കാല് അറിയിച്ച കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കിയത്. കേസില് ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇതിന് തെളിവായി ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ശബ്ദസന്ദേശങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാരപാലക പാളികള് സ്വര്ണം പൂശിയതാണെന്ന വിവരം തന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണസംഘം കോടതിയില് പറഞ്ഞു.ഈ അപ്പീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടായത്. അപ്പീല് കൂടുതല് വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി വരുന്ന ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
The Kerala High Court stated it will not cancel the bail granted to Sabarimala Thantri Kandararu Rajeevaru in the temple gold robbery case. The court orally noted that while earlier remarks by the Vigilance Court stating a lack of evidence against the Thantri could be removed, the bail itself cannot be cancelled. The special investigation team had approached the High Court with an appeal, presenting audio messages as evidence of a close relationship between the Thantri and the first accused, Unnikrishnan Potti. The court has postponed further detailed consideration of the appeal to next Wednesday.