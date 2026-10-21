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ട്രംപിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പുടിൻ സ്വീകരിച്ചു; റഷ്യയിൽ തടവിലായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരൻ സ്റ്റീഫൻ ഹബ്ബാർഡ് മോചിതനായി
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വൈകാതെ യുഎസിലേക്ക് തിരിക്കും
മോസ്കോ|റഷ്യയിൽ വർഷങ്ങളായി തടവിലായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരൻ സ്റ്റീഫൻ ഹബ്ബാർഡ് (74) മോചിതനായി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥന കണക്കിലെടുത്താണ് ഹബ്ബാർഡിനെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി റഷ്യയിലെത്തിയ യുഎസ് പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫുമായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പുടിൻ ഈ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
മോചിതനായ ഹബ്ബാർഡ് നിലവിൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ പുൽകോവോ വിമാനത്താവളത്തിലാണുള്ളത്. അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വൈകാതെ യുഎസിലേക്ക് തിരിക്കും. ഹബ്ബാർഡിനെ മോചിപ്പിച്ചതിന് യുഎസ് ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനോട് നന്ദി അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള വിരമിച്ച സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹബ്ബാർഡ്. 2014 മുതൽ യുക്രെയ്നിലെ ഇസിയം നഗരത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുക്രെയ്ന് വേണ്ടി പ്രതിഫലം വാങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്തു (Mercenary activity) എന്നാരോപിച്ച് 2024 ഒക്ടോബറിൽ റഷ്യൻ കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ ഏഴ് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഹബ്ബാർഡിനെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ റഷ്യ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും അഭിഭാഷകരും വാദിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ ‘തെറ്റായ രീതിയിൽ തടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളായി’ (Wrongfully Detained) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മോചനത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. റഷ്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ അവസാനത്തെ അമേരിക്കൻ തടവുകാരനായിരുന്നു ഹബ്ബാർഡ്.
താൻ വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി ഹബ്ബാർഡിന്റെ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിത മോചനം സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. തടവുകാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന സാധാരണ നയതന്ത്ര രീതിക്ക് (Prisoner Swap) മുതിരാതെ, റഷ്യ ഏകപക്ഷീയമായാണ് (Unilateral release) ഹബ്ബാർഡിനെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Content Highlights: Russia released 74-year-old US citizen Stephen Hubbard following a direct request from President Donald Trump. Russian President Vladimir Putin announced the release during talks with US envoy Steve Witkoff. Hubbard was imprisoned in 2022 on charges of fighting as a mercenary in Ukraine.