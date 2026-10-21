Connect with us

Kerala

തൃശൂരില്‍ എം ഡി എം എയുമായി സഹോദരങ്ങള്‍ പിടിയില്‍

ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ പാക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ത്രാസുകളും സിപ്പ് ലോക്ക് കവറുകളും പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി.

Published

Oct 21, 2026 3:31 pm |

Last Updated

Oct 21, 2026 3:31 pm

തൃശൂര്‍| അന്തിക്കാട് കഞ്ചാവും എം ഡി എം എയുമായി സഹോദരങ്ങള്‍ പിടിയില്‍. അന്തിക്കാട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ഒളരി അരനാട്ടുകര സ്വദേശികളായ അത്താണിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ ജിത്ത് (29), ജീവ (32) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 0.950 ഗ്രാം എം ഡി എം എയും 42.760 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ പാക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ത്രാസുകളും സിപ്പ് ലോക്ക് കവറുകളും പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി.

ലഹരിവില്‍പ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന 10,800 രൂപയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇരുവരും ലഹരിവില്‍പ്പന ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Two brothers were arrested in Anthikad, Thrissur, with MDMA and ganja during a police raid. Officers seized digital scales, packaging bags, and cash from their rented house. Both individuals are accused in multiple prior criminal cases involving drug trafficking.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ട്രംപിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പുടിൻ സ്വീകരിച്ചു; റഷ്യയിൽ തടവിലായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരൻ സ്റ്റീഫൻ ഹബ്ബാർഡ് മോചിതനായി

Kerala

തൃശൂർ പൂരം അട്ടിമറി കേസ്; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് കൈമാറി

Kerala

മാസപ്പടി കേസ്: ഇ ഡി കേസിലും തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകില്ല; പിണറായിക്കുള്ള സമന്‍സ് നിലനില്‍ക്കും

Kerala

തൃശൂരില്‍ എം ഡി എം എയുമായി സഹോദരങ്ങള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

മാസപ്പടി കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു; രമേശ് ചെന്നിത്തല

National

ബംഗളൂരുവില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്ക്

Kerala

പനിയുമായി എത്തിയ രോഗിക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് നല്‍കി; കീഴാറ്റൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം