Connect with us

Kerala

ലുക്കീമിയ ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന് ക്യാനുല വച്ചതില്‍ പിഴവ്; ആര്‍ സി സിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മാതാപിതാക്കള്‍

കീമോതെറാപ്പി നടത്തിയപ്പോള്‍ ക്യാനുല എന്ന ഉപകരണം വെച്ചതിലുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന്, കുഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിലായെന്നാണ് ആരോപണം.

Published

Oct 30, 2026 3:53 pm |

Last Updated

Oct 30, 2026 3:53 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ചികിത്സാപ്പിഴവ് ആരോപണം. റീജ്യണല്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററി (ആര്‍ സി സി)നെതിരെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ലുക്കീമിയ ബാധിച്ച ഒമ്പത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. കീമോതെറാപ്പി നടത്തിയപ്പോള്‍ ക്യാനുല എന്ന ഉപകരണം വെച്ചതിലുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന്, കുഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിലായെന്നാണ് ആരോപണം. ആര്‍ സി സി യില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള വിധാന്‍ എന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു-വീണ ദമ്പതികളാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

കീമോതെറാപ്പിക്കായി ക്യാനുലയിട്ട അതേ കൈയില്‍ തന്നെ പിന്നീട് ബി പി മെഷീന്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുട്ടിയുടെ കൈയില്‍ നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. നീര്‍ക്കെട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് കൈ മുഴുവന്‍ വീര്‍ത്തിട്ടും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ മതിയായ ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. പലതവണ നഴ്സുമാരോടും ഡോക്ടര്‍മാരോടും കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ആര്‍ സി സി ഡയറക്ടര്‍ക്കും ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് അധികൃതര്‍ വിഷയചത്തില്‍ ഇടപെട്ടതെന്നും പറയുന്നു. പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് ചേരുകയും കുട്ടിയുടെ കൈയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

Content Highlights: Parents of a young child suffering from leukemia have alleged severe medical negligence against RCC Thiruvananthapuram. The complaint alleges a major error during cannula insertion during cancer treatment. The family has requested an official inquiry into the incident at the medical institution.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഷെയ്ഖ് ഹസീന രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ മുന്‍ വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള: ഷോട്ട്പുട്ടിൽ മർകസ് വിദ്യാർഥിക്ക് സ്വർണം

Kerala

നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടം: നാല് പ്രതികളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

Featured

അൽ ഐന്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം; ഗ്രീൻ മുബസ്സറ തടാകക്കരയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്

Kerala

ലുക്കീമിയ ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന് ക്യാനുല വച്ചതില്‍ പിഴവ്; ആര്‍ സി സിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മാതാപിതാക്കള്‍

Kerala

ചേരാനല്ലൂർ അപകടം; ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

International

വിശുദ്ധ മക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിച്ച ഹൂത്തി ഡ്രോൺ സഊദി സഖ്യസേന തകർത്തു; ആക്രമണം നിഷേധിച്ച് ഹൂത്തികൾ