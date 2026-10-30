Kerala
നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടം: നാല് പ്രതികളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്.
കൊച്ചി| മൂന്ന് പേര് മരിച്ച നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടക്കേസില് നാല് പ്രതികളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പ്രതികളെ അങ്കമാലി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
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Kerala
നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടം: നാല് പ്രതികളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
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