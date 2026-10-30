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അൽ ഐന്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം; ഗ്രീൻ മുബസ്സറ തടാകക്കരയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്
ഗ്രീൻ മുബസ്സറ തടാകത്തിൽ സന്ദർശകർക്കായി നിരവധി സാഹസിക വിനോദങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തടാകത്തിന്റെ ശാന്തമായ വെള്ളത്തിലൂടെ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയാക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സഞ്ചാരികൾക്..
അബുദാബി | യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രകൃതിദത്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അൽ ഐനിലെ ഗ്രീൻ മുബസ്സറ (Green Mubazzarah Al Ain) തടാകത്തിലേക്ക് സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്ക് ശക്തമാവുന്നു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജബൽ ഹഫീത് മലനിരകളുടെ അടിവാരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഹരിത മനോഹരമായ പ്രദേശം, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസേന സന്ദർശിക്കുന്നത്. ശീതകാലം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതോടെ യു എ ഇയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ വാരാന്ത്യ പിക്നിക്ക് കേന്ദ്രമായി ഗ്രീൻ മുബസ്സറ മാറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (UAE Tourism)
ഹഫീത് മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ മുബസ്സറ അതിന്റെ തനതായ ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. തടാകത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയ വെള്ളത്തിൽ സ്വന്തം പ്രതിഫലനം കാണുന്നത് സന്ദർശകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഗോൾഡൻ ഹവർ സമയത്ത് ഗ്രീൻ മുബസ്സറ തടാകത്തിന് മുകളിൽ പതിക്കുന്ന വെളിച്ചം സന്ദർശകരെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. തിരക്കുപിടിച്ച നഗരജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അനുഭൂതിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. തടാകക്കരയിലൂടെയുള്ള സായാഹ്ന നടത്തം, ജലവിനോദങ്ങൾ, കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള പിക്നിക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനാകും. കൂടാതെ, വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വന്യജീവി പ്രേമികൾക്കും പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും ഇതൊരു മികച്ച സങ്കേതമാണ്. (Al Ain Attractions)
ഗ്രീൻ മുബസ്സറ തടാകത്തിൽ സന്ദർശകർക്കായി നിരവധി സാഹസിക വിനോദങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തടാകത്തിന്റെ ശാന്തമായ വെള്ളത്തിലൂടെ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയാക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കയാക്കിങ് ആസ്വദിക്കാം. ഇതിലൂടെ തടാകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കും. വെള്ളത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് തടാകക്കരയിലെ റെയിലിംഗിലൂടെ നടന്ന് ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കയാക്കിങ്ങിന് പുറമെ തടാകത്തിലെ മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും സന്ദർശകരുടെ ഒരു പ്രധാന വിനോദമാണ്.
മുതിർന്നവർക്ക് 15 ദിർഹമാണ് കയാക്കിങ്ങിനുള്ള നിരക്ക്. കൂടാതെ 5 ദിർഹം നിരക്കിൽ ഇവിടെ നീന്താനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ സ്പോർട്സിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർക്കായി നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും പാകിയതുമായ നടപ്പാതകളും സൈക്ലിംഗ് ട്രെയിലുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കാനും സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും സാധിക്കും. തടാകത്തിന് പുറമേ എല്ലാവർക്കും സന്ദർശിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക ചൂടുനീരുറവകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ചൂടുനീരുറവയിൽ കാൽമുക്കി പ്രകൃതിയുടെ ഇണക്കത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വലിയ ഉന്മേഷം നൽകും. തിളച്ചുമറിയാത്ത, ശരീരത്തിന് സുഖകരമായ മിതമായ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് സന്ദർശകർക്കായി ഇവിടെയുള്ളത്.
ഈ പാർക്കിൽ സന്ദർശകർക്ക് മുഴുവൻ ദിവസവും തങ്ങി ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പാർക്കിൽ തടാകവും ചൂടുനീരുറവയും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ക്യാമ്പിംഗും ബാർബിക്യൂവും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചന്ദ്രവെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്ന തടാകത്തിന്റെ കാഴ്ച ഇത് സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. അബുദാബിയിലെ മുബസ്സറ അൽ ഖദ്രയിലാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാർക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. എങ്കിലും വിവിധ ആക്റ്റിവിറ്റികൾക്ക് മാത്രമാണ് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിന് ശേഷമുള്ള ശീതകാല മാസങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ മുബസ്സറ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. ഈ സമയത്തെ ഗോൾഡൻ ഹവർ കാഴ്ചകൾ തടാകത്തിൽ പതിക്കുന്നത് കാണാൻ നിരവധിപേരാണ് എത്തുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലോ ടാക്സിയിലോ ഇവിടെയെത്താൻ സാധിക്കും. യാത്രയിലുടനീളം മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഈ യാത്രയെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു.
ഗ്രീൻ മുബസ്സറ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. യു എ ഇയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പർവ്വതമായ ജബൽ ഹഫീത് ഇതിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മലനിരകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും സൂര്യോദയത്തിന്റെയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെയും കാഴ്ചകളും സഞ്ചാരികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1249 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള പർവ്വതമുകളിൽ നിന്നുള്ള രാത്രി കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. പ്രവേശനം സൗജന്യമായ ഈ പ്രദേശം 24 മണിക്കൂറും സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.
പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അൽ ഐൻ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽ ഐൻ ഒയാസിസ് പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇടമാണ്. നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒയാസിസ് മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം. ജബൽ ഹഫീതിന്റെ അടിവാരത്ത് 400 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽ ഐൻ മൃഗശാലയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. മുതിർന്നവർക്ക് 30 ദിർഹവും കുട്ടികൾക്ക് 10 ദിർഹവുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവേശന ഫീസ്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഇവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഐൻ അൽ ഫൈദ നാഷണൽ പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐൻ അൽ ഫൈദ തടാകവും സന്ദർശകർക്ക് ശുദ്ധവായുവും ശാന്തതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വിനോദകേന്ദ്രമാണ്. പ്രവേശനം സൗജന്യമായ ഈ പ്രദേശം 24 മണിക്കൂറും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രകൃതിഭംഗിയും സാഹസികതയും ശാന്തതയും ഒരുപോലെ ഒത്തിണങ്ങിയ ഗ്രീൻ മുബസ്സറയും പരിസരവും യു എ ഇയിലെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തുടരുന്നു.
Content Highlights: Green Mubazzarah lake in Al Ain attracts visitors during winter. Visitors can enjoy hot springs, kayaking, and parks. Nearby attractions include Jebel Hafeet and Al Ain Oasis.