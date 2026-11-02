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കണ്ണില് ചെടി വളരുകയോ?! മെഡിക്കല് ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപൂര്വ സംഭവം
സംഭവം റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയില്. മാസങ്ങളായി കടുത്ത തലവേദനയും കാഴ്ചക്ക് മങ്ങലും അനുഭവിച്ചിരുന്ന 42-കാരന്റെ കണ്ണിനുള്ളിലാണ് കാട്ടുചെടിയുടെ വിത്ത് മുളച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
വിചിത്രവും അതേസമയം തികച്ചും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു മെഡിക്കല് വാര്ത്തയാണ് റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയില് നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. മാസങ്ങളായി കടുത്ത തലവേദനയും കാഴ്ചക്ക് മങ്ങലും അനുഭവിച്ചിരുന്ന 42-കാരനായ മാക്സിം സ്ലെപ്റ്റ്സോവ് എന്നയാളുടെ കണ്ണിനുള്ളിലാണ് വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് ഒരു കാട്ടുചെടിയുടെ വിത്ത് മുളച്ചതായി ഡോക്ടര്മാര് കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരു മരക്കൊമ്പ് മാക്സിമിന്റെ കണ്ണില് അടിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണ് നന്നായി കഴുകുകയും ഉള്ളില് കുടുങ്ങിയ മരത്തൊലിയുടെ അവശിഷ്ടം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്, കണ്ണിന്റെ കണ്ജങ്റ്റൈവ (Conjunctiva) പാളിയുടെ ഉള്ളില് ഒരു ചെറിയ വിത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അനുഭവിച്ചത് മാസങ്ങള് നീണ്ട കടുത്ത വേദന:
സംഭവത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തോളമായി കടുത്ത തലവേദന, കണ്ണിന് വീക്കം, വസ്തുക്കള് രണ്ടായി കാണുന്ന അവസ്ഥ (Double vision) എന്നിവ കാരണം അദ്ദേഹം കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. മൈഗ്രേന് ആണെന്ന് കരുതി ഇതിനെ ആദ്യം അവഗണിച്ചെങ്കിലും വേദന അസഹനീയമായതോടെയാണ് യാകുത്സ്കിലെ (Yakutsk) അടിയന്തര നേത്രചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തില് പരിശോധനക്കായി എത്തിയത്.
ഡോക്ടര്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കണ്ടെത്തല്:
ആശുപത്രിയിലെ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഡോക്ടര്മാരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ആ വിവരം പുറത്തുവന്നത്. കണ്ണിനുള്ളിലെ ഈര്പ്പമുള്ളതും ചൂടുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം കാരണം ആ വിത്ത് കണ്ണിനുള്ളില് കിടന്ന് മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണിന്റെ കണ്ജങ്റ്റൈവ പാളിയിലേക്ക് ഏകദേശം 3 മില്ലിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള വേരുകള് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു വിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു സംഭവം തങ്ങളുടെ മെഡിക്കല് ജീവിതത്തില് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയ:
ലോക്കല് അനസ്തേഷ്യ നല്കിയ ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഇന്ജക്ഷന് സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടര്മാര് ഈ വിത്ത് കണ്ണിനുള്ളില് നിന്നും വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തു. കണ്ണിനുള്ളിലെ അന്യവസ്തു നീക്കം ചെയ്തതോടെ മാക്സിമിന്റെ മാസങ്ങള് നീണ്ട കടുത്ത തലവേദന പൂര്ണമായും മാറുകയും കാഴ്ച സാധാരണ നിലയിലാകുകയും ചെയ്തു.
കണ്ണില് പൊടിയോ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ പോയാല് കൃത്യമായ സമയത്ത് വൈദ്യസഹായം തേടിയില്ലെങ്കില് ഗുരുതരമായ അണുബാധക്കും (Fungal keratitis) കാഴ്ച പൂര്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം എന്ന് ഈ സംഭവത്തെ മുന്നിര്ത്തി നേത്രരോഗ വിദഗ്ധര് കര്ശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആദ്യമാണെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ ഒഫ്താല്മോളജിസ്റ്റ് എലിസബീറ്റ കര്പ്പോവ പറഞ്ഞു.
Content Highlights: A rare medical anomaly has left doctors astonished after a live plant sprout was discovered growing inside a patient’s eye. The unusual condition was treated through prompt medical intervention, saving the patient’s vision. This remarkable case highlights the unexpected complexities of human anatomy.