Kerala
ഡല്ഹിയില് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ കണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല; രാഹുല് ഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചു, താന് സന്തോഷവാനാണെന്നും പ്രതികരണം
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം ഹൈക്കമാന്ഡ് എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ന്യൂഡല്ഹി | സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നതില് കോണ്ഗ്രസില് തര്ക്കം നിലനില്ക്കെ മുതിര്ന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡല്ഹിയിലെത്തി രാഹുല് ഗാന്ധി മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ സോണിയാ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
കേരളത്തില് നേടിയ വന് വിജയത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചെന്നും താന് സന്തോഷവാനാണെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം ഹൈക്കമാന്ഡ് എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചയ്ക്കാണ് ഡല്ഹിയിലെത്തിയതെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ വിശദീകരണം. സാധാരണ പുതിയ എഐസിസി ഓഫീസായ ഇന്ദിര ഭവനില് നടക്കാറുള്ള യോഗം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലാക്കിയതോടെയാണ് ഹൈക്കമാന്ഡ് നേതാക്കളുമായി ചെന്നിത്തലക്ക് ചര്ച്ച നടത്താനായത്
അതേസമയം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുള് വാസ്നിക്കും ഇന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തും. ഇതേ വിമാനത്തിലാണ് ചെന്നിത്തലയും തിരികെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയെന്നാണ് അറിയുന്നത്