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Kerala

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം: സുരക്ഷക്കായി വിപുലമായ പോലീസ് സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഉന്നതതല യോഗം ചേര്‍ന്നു.

Published

Sep 25, 2026 8:44 pm |

Last Updated

Sep 25, 2026 8:44 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തീര്‍ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന്‍ വിപുലമായ പോലീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പോലീസ് മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തീര്‍ഥാടകര്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ബോധവത്കരണം നടത്തും. തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്‍ണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസ് മേധാവികള്‍ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഡി ജി പി നേരിട്ട് അറിയിപ്പ് നല്‍കും. പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പുകളും സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സൈന്‍ ബോര്‍ഡുകളും അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാര്‍ തീര്‍ഥാടകരോട് സൗഹൃദപരവും സഹാനുഭൂതിയോടെയുമുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ റാപിഡ് ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിന്റെയും ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഫോഴ്‌സിന്റെയും സേവനം കാര്യക്ഷമമായി വിന്യസിക്കും.

മരക്കൂട്ടം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാതകളിലെ ഫയര്‍ ഹൈഡ്രന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും നടത്തും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസ് സേവനങ്ങളും കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കും. തീര്‍ഥാടകരുടെ യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലയ്ക്കലിലും ചക്കുപാലത്തും പാര്‍ക്കിങ് സൗകര്യം കാര്യക്ഷമമാക്കും. ചക്കുപാലത്തെ മണ്ണ് നീക്കി 400 മുതല്‍ 500 വരെ അധിക വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് തീര്‍ഥാടക വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസും വേഗവും കര്‍ശനമായി പരിശോധിക്കും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സി സി ടി വി നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തി പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. കുന്നാര്‍ ഡാം, പാണ്ടിത്താവളത്തെ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്, എല്‍ പി ജി സിലിണ്ടര്‍ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിപ്പ് എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ മതിയായ വെളിച്ചവും ഉറപ്പാക്കും. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തണം. ഇവര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കൈവശം വെക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പാ നദിയില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി തടയും. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം, ശുചിത്വമുള്ള താമസസൗകര്യം, കുടിവെള്ളം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കും. പോലീസ് ക്യാമ്പുകളുടെയും ശുചിമുറികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നവംബര്‍ ഒന്നിന് മുമ്പായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മിന്‍ഹാജ് ആലം, സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, ശബരിമല ചീഫ് പോലീസ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പി വിജയന്‍, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights:
Ramesh Chennithala urged authorities to ensure comprehensive police security for the upcoming Sabarimala pilgrimage season. He highlighted the need for seamless crowd control and pilgrim safety measures at the shrine. The demand aims to prevent congestion and ensure smooth conduct of the pilgrimage.

 

 

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