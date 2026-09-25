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ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് സന്ദർശനം മാറ്റി; പാനലിലെ ഭിന്നതയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ
ആയിത്തോളം യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ സമയം കാലാവസ്ഥ, പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുകയെന്ന് കമ്മീഷൻ
ന്യൂഡൽഹി | ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (Chief Election Commissioner) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ്, വാരണാസി സന്ദർശനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 21-നാണ് സന്ദർശനങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും, പോൾ പാനലിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. തീരുമാനം ഇരു നഗരങ്ങളിലെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോജിസ്റ്റിക്കൽ, പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും സി ഇ സി യുടെ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളുമാണ് സന്ദർശനം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പാനൽ തീരുമാനങ്ങളിലെ വിയോജിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഈ നീക്കം. ഇലക്ടറൽ റോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും 14 തവണ എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (Special Intensive Revision), വോട്ടർമാരെ ചേർക്കലും ഒഴിവാക്കലും, അപ്പീലുകൾ, കമ്മീഷന്റെ വോട്ടർ ഡാറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിയോജിപ്പ്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ നടന്ന സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇരുവരും പരസ്യമായി എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
ആയിത്തോളം യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ സമയം കാലാവസ്ഥ, പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുകയെന്ന് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സന്ദർശനത്തിന് 1.5 കോടി രൂപ വരെ ചെലവാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക്, പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെലവ് വരികയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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The Election Commission postponed CEC Gyanesh Kumar’s UP visit due to local factors and scheduling. It denied links to internal dissent over voter rolls and Special Intensive Revision.