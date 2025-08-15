Connect with us

Kozhikode

രാജീവ് രത്‌ന കലാ സാംസ്‌കാരിക വേദി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു

പൊയില്‍ ചന്തപ്പന്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തി. എം കെ അമ്മദ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ വായന നടത്തി. ടി പി ഷാജുദ്ദീന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നല്‍കി.

Published

Aug 15, 2025 6:45 pm |

Last Updated

Aug 15, 2025 6:46 pm

പേരാമ്പ്ര | വാളൂര്‍ മരുതേരി രാജീവ് രത്‌ന കലാ സാംസ്‌കാരിക വേദി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. പൊയില്‍ ചന്തപ്പന്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തി. എം കെ അമ്മദ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ വായന നടത്തി. ടി പി ഷാജുദ്ദീന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നല്‍കി.

സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച സൈനികരായ കെ എം സദാനന്ദന്‍, എം കെ ചാജേഷ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെയും ആദരിച്ചു. വൃക്ഷത്തൈ വിതരണോദ്ഘാടനവും നടത്തി. ജൈവകര്‍ഷകന്‍ ടി പി അസൈനാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി.

ചടങ്ങില്‍ ടി എം രമേശന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുനീര്‍ എരവത്ത്, വി വി ദിനേശന്‍, റഫീഖ് കല്ലോത്ത്, റഷീദ് ചെക്യേലത്ത്, കുഞ്ഞമ്മദ് പാറപ്പുറത്ത്, ടി പി നാസര്‍, എം കെ ദിനേശന്‍, ടി കെ അബ്ദുല്ല, ടി പി അസൈനാര്‍, പി രാഘവന്‍, എം കെ സമീര്‍, വി പി ഷിബു, എം കെ ഇബ്‌റാഹീം പ്രസംഗിച്ചു. ഇ കെ ഷമീര്‍ സ്വാഗതവും അനുരാഗ് ലാല്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തെ അപമാനിച്ച അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ബി ജെ പിയും മാപ്പുപറയണം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

National

ബെംഗളൂരുവിൽ ഗ്യാസ് സിലിൻഡർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പത്ത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; 12 പേർക്ക് പരുക്ക്, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

National

ഹുമയൂണ്‍ ഖബറിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തകര്‍ന്നുവീണു; അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

മഴ: തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി‍

Alappuzha

വയലാറില്‍ എട്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

എടക്കരയില്‍ ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില്‍ റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി; പ്രതിഷേധം

Kerala

ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വെട്ടേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു