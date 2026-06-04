Connect with us

Educational News

റേഡിയോ സി യു സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 18 ഇന്റേണുകൾക്ക്വൈ വൈസ് ചാൻസലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈമാറി

Published

Jun 04, 2026 10:24 pm |

Last Updated

Jun 04, 2026 10:24 pm

തേഞ്ഞിപ്പലം | കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഔദ്യോഗിക റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ സി യു സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി റേഡിയോ സി യു വിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ ജെ മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാര സമർപ്പണവും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ പ്രൊഫ പി രവീന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിച്ചു. മികച്ച നേട്ടങ്ങളും മികവും പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും റേഡിയോ പ്രവർത്തകരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

​റേഡിയോ സി യു ഡയറക്ടർ ഡോ ശ്രീകല മുല്ലശ്ശേരി നേതൃത്വം നൽകി. സർവകലാശാല പ്രൊ എം പി ആർ ഒ ഷിജിത്, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജിൽഷ കെ കെ, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് മഹാരാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

​പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 18 ഇന്റേണുകൾക്കാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈമാറിയത്. റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം, അവതരണം, സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പ്.

​കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ പ്രമുഖ കലാലയങ്ങളായ ഫാറൂഖ് കോളേജ്, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കൊണ്ടോട്ടി, പി വി എസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു.

Related Topics:

Latest

National

ജോര്‍ജ് കുര്യനെ തഴഞ്ഞു; രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി ജെ പി

Kerala

പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വകാര്യവത്കരണ നയം; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ധവളപത്രത്തിനെതിരെ സി പി എം

National

മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുക ഒരു വര്‍ഷം കൂടി മാത്രം; രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത് 'സാമ്പത്തിക സുനാമി': രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Educational News

റേഡിയോ സി യു സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

Kerala

കാലികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് ചെലവേറി; നാല് ജില്ലകളിലെ ഇറച്ചിക്കടകള്‍ രണ്ട് ദിവസം അടച്ചിടും

Educational News

നിംഹാൻസിലാകട്ടെ കരിയർ

National

കോണ്‍ഗ്രസുമായി വേദി പങ്കിടാനില്ല; ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ഡി എം കെ പങ്കെടുക്കില്ല