Connect with us

Kerala

പിഎസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; രണ്ടു കേസുകള്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

വില്ലേജ് ഓയില്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നീ നിയമന ക്രമക്കേടുകളിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Published

Oct 27, 2026 9:45 am |

Last Updated

Oct 27, 2026 9:45 am

തിരുവനന്തപുരം| പിഎസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു കേസുകള്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. വില്ലേജ് ഓയില്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നീ നിയമന ക്രമക്കേടുകളിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിലെ നിയമനത്തിന് പുറമെ, ഖാദി ബോര്‍ഡ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളിലും ക്രമക്കേട് നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

പിഎസ് സി പരീക്ഷകള്‍, അഭിമുഖങ്ങള്‍, ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവില്‍ 190-ഓളം പരാതികളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ 180ലധികം പരാതികള്‍ ഡിജിപിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും.

പിഎസ് സി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. എം ആര്‍ ബൈജുവിനോട് നാളെ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. പിഎസ് സി അംഗങ്ങളായ എസ് ശ്രീകുമാര്‍, എസ് എ സൈഫ്, സ്റ്റാനി തോമസ് എന്നിവരെ ഐജി എസ്. അജീത ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

16 വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന എസ്ഐ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയിലും അന്വേഷണമുണ്ടാകും. കൊല്ലം മുണ്ടക്കല്‍ സ്വദേശിയാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. പിഎസ് സി ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

Content Highlights: The Crime Branch registered two more cases regarding Kerala PSC exam irregularities. PSC Chairman MR Baiju was summoned while members were questioned by the special team. Over 190 complaints have been received, and the High Court will consider the petition today.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ 17 കാരന്‍ ഓടിച്ച ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തില്‍പെട്ടു; ദാരുണാന്ത്യം

Business

TODAY'S GOLD RATE|തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാംദിനവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 400 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

Kerala

ചേരാനല്ലൂര്‍ വാഹനാപകടം: ജഡ്ജി ആയാലും പോലീസ് ആയാലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടിയുണ്ടാകും; എഡിജിപി പി വിജയന്‍

Kerala

പിഎസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; രണ്ടു കേസുകള്‍ കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

International

ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച പുരുഷതാരം ഹാരി കെയ്ന്‍, അലക്സിയ പ്യൂട്ടയാസ് മികച്ച വനിതാ താരം

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ചേരാനല്ലൂര്‍ വാഹനാപകടം: പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ നടപടികളുമായി പോലീസ്, ജഡ്ജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു