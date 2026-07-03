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നിങ്ങളുടെ കാറിലുമുണ്ടോ വാങ്ങാൻ ചെലവേറിയ, ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ 7 ഫീച്ചറുകൾ? കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ പറ്റുന്ന അമളി!
പുതിയ കാറുകളിലെ ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം
പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നത് അതിലെ അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളാണ് (Best luxury car features). വലിയ സ്ക്രീനുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിറഞ്ഞ നീണ്ട ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാണ് പലരും ഇന്ന് കാറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും എഞ്ചിന്റെ കരുത്തോ മൈലേജോ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇത്തരം ഫീച്ചറുകൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഫീച്ചറുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കാറിന്റെ വില ഉയരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, കാലാവസ്ഥ, നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് രീതികൾ എന്നിവയുമായി ഒത്തുപോകാത്തതിനാൽ വലിയ തുക നൽകി വാങ്ങുന്ന പല ഫീച്ചറുകളും കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഇവ സഹായിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ ഇവ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യാറില്ല. ആളുകൾ കാർ വാങ്ങിയ ശേഷം അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം ചില പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ (Gesture control)
കൈകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് വഴി കാറിലെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ. ഷോറൂമുകളിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഡ്രൈവിംഗിൽ ഇത് കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാറില്ല.
പലപ്പോഴും തെറ്റായ സമയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ടച്ച് സ്ക്രീനെയോ സ്റ്റിയറിംഗിലെ ബട്ടണുകളെയോ ആശ്രയിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റുകൾ (Powered tailgates)
കൈകളിൽ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ബൂട്ട് തനിയെ തുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റുകൾ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഇടുങ്ങിയ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലും ബേസ്മെന്റുകളിലും ഇത് പ്രായോഗികമല്ല. ഇവയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും സെൻസർ തകരാറുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വരുന്ന വലിയ ചിലവും കാരണം പലരും മാനുവലായി ബൂട്ട് തുറക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
റിയർ സീറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്ക്രീനുകൾ (Rear-seat entertainment screens)
പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്കായി നൽകുന്ന റിയർ സീറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്ക്രീനുകൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും ടാബ്ലെറ്റുകളുടെയും വരവോടെ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറി. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കൂടാതെ ഇവ കേടുവന്നാൽ നന്നാക്കാൻ വലിയ തുക ചിലവാകുകയും ചെയ്യും.
വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ (Voice commands)
വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ വഴി കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഉച്ചാരണ ശൈലികളും കാരണം ഈ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു. ഒരു കാര്യം തന്നെ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ നിരാശപ്പെടുത്താറുണ്ട്.
വയർലെസ് ചാർജിംഗ് (Wireless charging)
ഫോണുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡുകളാണ് മറ്റൊന്ന്. ഇവയിലെ ചാർജിംഗ് പ്രക്രിയ വളരെ പതുക്കെയാണ്. മാത്രമല്ല ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകാനും തകർന്ന റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആളുകൾ വയർഡ് ചാർജറുകളെയാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് (Auto park assist)
ഇന്ത്യയിലെ പാർക്കിംഗ് ലൈനുകൾ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാലും ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ട്രാഫിക് കാരണവും ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ഫീച്ചറുകൾ പരാജയപ്പെടാറാണ് പതിവ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഡ്രൈവിംഗ് വൈദഗ്ധ്യത്തെയാണ്.
പനോരമിക് സൺറൂഫ് (Panoramic sunroof)
പുതിയ കാറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് പനോരമിക് സൺറൂഫ് (Panoramic sunroof). എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂട് ഉയരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ ബ്ലൈൻഡുകൾ എപ്പോഴും അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നു. പൊടിയും മലിനീകരണവും മെയിന്റനൻസ് ചിലവുകളും ഭയന്ന് ആളുകൾ ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും തുറക്കാറുള്ളത്.
Content highlights
Modern cars in India come packed with advanced tech features to attract showroom buyers, but everyday driving conditions often make them impractical. Features like gesture control, voice commands, and panoramic sunroofs are rarely utilized due to weather, background noise, and high maintenance worries. Ultimately, vehicle owners continue to rely more on traditional controls and simple practical basics for their daily commute.