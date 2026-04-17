Connect with us

National

തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന നോയിഡയില്‍ എത്തിയ സിപിഎം സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു

പോലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘം റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.

Published

Apr 17, 2026 12:39 pm |

Last Updated

Apr 17, 2026 12:39 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട നോയിഡയില്‍ തൊഴിലാളികളെ കാണാന്‍ എത്തിയ സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി അടക്കമുള്ള സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. പോലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘം റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സന്ദര്‍ശന അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

എംപിമാരായ എഎ റഹീം, വി ശിവദാസന്‍ എന്നിവരും എംഎ ബേബിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവില്‍ നോവിഡയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട സംഘത്തെ ജില്ലാ കലക്ടറെ കാണുന്നതിനായി പോലീസ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. തൊഴിലാളി സമരത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റിലായവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളേയും സന്ദര്‍ശിക്കാനും സ്ഥലത്തെ ജില്ലാ കലക്ടറുമായി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുമാണ് സംഘം നോയിഡയിലെത്തിയത്. സമരം ചെയ്ത സിഐടിയു നേതാക്കളെയടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു

ക്രമസമാധാനപ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്താണ് സിപിഎം പ്രതിനിധി സംഘത്തെ തടഞ്ഞതെന്നാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പൊലീസിന്റെ നീക്കത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Editors Pick

നെക്സയിലെ ആ കുഞ്ഞൻ കാർ ഇനി ചരിത്രം; മാരുതി ഇഗ്നിസ് ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി

Business

മുകേഷ് അംബാനിയെ മറികടന്നു; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി ഗൗതം അദാനി

Ongoing News

പീഡനക്കേസില്‍ പ്രശോഭ് സി വല്‍സന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

സീറ്റും നല്‍കിയില്ല പ്രചാരണ ചുമതലയും നല്‍കിയില്ല; നിജേഷ് അരവിന്ദ് ഡിസിസി ഡനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

Business

ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി; സാമ്പത്തിക റാങ്കിംഗിൽ താഴോട്ട്; അഞ്ചാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി

Kerala

യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ മഹാ ത്യാഗത്തെ വിസ്മരിക്കരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചകളില്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി പിഎംഎ സലാം