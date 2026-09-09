Kerala
'പുറത്ത് നില്ക്കടോ, നിങ്ങളെന്താ ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് വരികയാണോ?'; മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി
ഇഡി റിപ്പോര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് ക്ഷോഭിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്
ആലപ്പുഴ | ഇഡി റിപ്പോര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് ക്ഷോഭിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് കയര്ത്ത പിണറായി പുറത്ത് നില്ക്കടോ അങ്ങോട്ട്, നിങ്ങളെന്താ ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് വരികയാണോയെന്നും ചോദിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂര് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം.
അതേ സമയം സിഎംആര്എല് – എക്സാലോജിക് ഇടപാടില് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന ഇഡിയുടെ കത്തില് നിയമപരമായ പരിശോധനകള് നടത്തിയശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഇന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. തെളിവുകള് വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് നിയമപരമായ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുപോകൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പിണറായി വിജയനും മുന്മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനും മകള് ടി വീണയ്ക്കുമെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. സിഎംആര്എല് എക്സാലോജിക് ഇടപാടില് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന് മകള് വഴി 3.28 കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
Content Highlights: Opposition leader Pinarayi Vijayan expressed anger at journalists questioning him about an ED report at Chengannur Guest House. Chief Minister VD Satheesan stated a decision will be made after legal review regarding ED’s request to register a case. ED alleges graft in the CMRL Exalogic deal.