Kerala
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മാര്ച്ചിനിടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുനേരെ നടന്നത് കാടത്തം: പിണറായി വിജയന്
ഈ കളി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് നാടിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറും
തിരുവനന്തപുരം | യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മാര്ച്ചിനിടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കു നേരെ കാടത്തമാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ആരോപിച്ചു. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥികളെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നതുപോലും തടഞ്ഞു. ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണാണ് നടന്നത്. ഒരു സംഘടനയും നടത്താന് പാടില്ലാത്ത ആക്രമണമാണ് നടന്നത്. ഈ കളി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് നാടിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറും. ഈ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭരണ കക്ഷിയുടെ യുവജന സംഘടനയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിനെതിരായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ആക്രമണം അവരുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്. മുന് കാലങ്ങളിലും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം തലസ്ഥാന നഗരിയില് രാത്രിയോടെ തെരുവ് യുദ്ധത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് പന്തം ഹോസ്റ്റല് ക്യാമ്പസ്സിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞതോടെ അന്തരീക്ഷം ഭീതി ജനകമായി. സംഘര്ഷത്തിനിടെ ഹോസ്റ്റലില് കയറിയ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജ്ജ് നടത്തി. നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ റസിസ്റ്റന്സ് മാര്ച്ചിനിടെയായിരുന്നു സംഘര്ഷം. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മാര്ച്ചിനിടെ ഹോസ്റ്റലില് നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായതാണ് സംഘര്ഷത്തിന് കാരണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാല് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാരാണ് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഹോസ്റ്റല് വിദ്യാര്ത്ഥികള് പറയുന്നത്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മാര്ച്ചിനിടെ പ്രവര്ത്തര് ഹോസ്റ്റല് വളപ്പിലേയ്ക്ക് പന്തം എറിഞ്ഞു. ഈ തീ പടരാന് കാരണമായി. പിന്നാലെ കോളേജ് കാമ്പസില് കടന്ന യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തര് കോളേജില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊടിതോരണങ്ങളും ബോര്ഡുകളും നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായി.
ഇതേ തുടര്ന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഹോസ്റ്റലില് പ്രവേശിച്ചതും വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ലാത്തിച്ചാര്ജ്ജ് ചെയ്തതും. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജില് നിരവധിവിദ്യാര്ഥികള്ക്കു പരിക്കേറ്റതോടെ നിരവധി സി പി എം നേതാക്കളും വിവിധ ക്യാമ്പസ്സിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്ത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി.
പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി ഹോസ്റ്റലില് കടന്ന് കയറി ലാത്തിച്ചാര്ജ്ജെന്ന പേരില് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തലയ്ക്ക് ഉള്പ്പെടെ അടിച്ച് ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് സജ്ജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരാണെന്നും എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്ത്തകരെ പൊലീസ് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നും എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആരോപിച്ചു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി പോയ ആംബുലന്സ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് തടഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് നോക്കുകുത്തിയായി നിന്നെന്ന ആരോപിച്ചു.
ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി വിജയന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്ത്തകരെ പിരിച്ച് വിട്ടാല് പോലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചയാകാമെന്ന നിലപാടാണ് എ ഡി ജി പി സ്വീകരിച്ചത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലില് കയറി പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജ്ജ് നടത്തിയതില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി ശിവന്കുട്ടി, സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് നേതാക്കള് റോഡില് കുത്തിയിരുന്ന് ഉപരോധിച്ചു. സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതിയും ഉപരോധ സമരത്തില് പങ്കെടുത്തു.
Content Highlights:
Opposition leader Pinarayi Vijayan condemned the violence near University College hostel, blaming Youth Congress for deliberate attacks. The clash erupted during a Youth Congress march, prompting a police lathicharge inside the hostel. CPM leaders staged a road blockade demanding an inquiry.