Connect with us

Kerala

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചു; ട്വന്റി 20ക്ക് പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നഷ്ടമായി

എന്‍ഡിഎ പ്രവേശനത്തിലും പാര്‍ട്ടി നിലപാടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജി വച്ചത്.

Published

Apr 06, 2026 3:30 pm |

Last Updated

Apr 06, 2026 3:30 pm

കൊച്ചി  |പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്തില്‍ ട്വന്റി 20ക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൂജ ജോമോന്‍ രാജിവെച്ചതോടെയാണ് ഭരണത്തില്‍ തിരിച്ചടിയായത്. എന്‍ഡിഎ പ്രവേശനത്തിലും പാര്‍ട്ടി നിലപാടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജി വച്ചത്.

നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്ത് ട്വന്റി 20 പിടിച്ചത്. യുഡിഎഫ് ഏഴ്, ട്വന്റി 20 ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷിനില. ഇതോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്.രാജിക്കൊരുങ്ങിയ തന്നെ ട്വന്റി 20 ചീഫ് കോ ഓഡിനേറ്റര്‍ സാബു ജേക്കബ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പൂജ ജോമോന്‍ ആരോപിച്ചു. നേരത്തെ രാജിവെച്ച ഒരാള്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു, ദൈവം അങ്ങനെ വരുത്താതെയിരിക്കട്ടെയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

National

Business

Kerala

Kerala

Kerala

Kerala

