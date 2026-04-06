Kerala
ആലപ്പുഴ സിജെഎം കോടതിയില് ബോംബ് ഭീഷണി
തിരുവനന്തപുരം| ആലപ്പുഴ സിജെഎം കോടതിയില് ബോംബ് ഭീഷണി. ഫോണ് വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണിയെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും കോടയില് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാസം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയില് വ്യാജ ഇമെയില് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നു. അലക്സ് പോള് മേനോന് ഔട്ട് ലുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിലില് നിന്നാണ് ബോംബ് ഭീഷണി വന്നത്. പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയില് ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
Latest
Kerala
കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് ഹോട്ടല് ഉടമയെ ജീവനക്കാരന് കുത്തിക്കൊന്നു
National
ഡല്ഹി നിയമസഭ സമുച്ചയത്തില് വന് സുരക്ഷാവീഴ്ച: ബാരിക്കേഡുകള് തകര്ത്ത് കാര് അകത്തുകയറി
Business
സ്വര്ണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷം കൂടി
Kerala
അനുജന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില് എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകള്; സി എസ് സുജാത നായന്മാരുടെ വീട്ടിലേ പോകുവെന്നും ജി സുധാകരന്
Kerala
കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് അനുകൂല സാഹചര്യം; 96 സീറ്റുകള് നേടും: ഡി കെ ശിവകുമാര്
Kerala
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ പോഗ്രസ് റിപ്പോര്ട്ടിന് പൂജ്യം മാര്ക്ക്; രമേശ് ചെന്നിത്തല
Kerala