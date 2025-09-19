Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക്
ചാവക്കാട് സ്വദേശിയായ 59കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
തൃശൂര് | സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചാവക്കാട് സ്വദേശിയായ 59കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അമീബിക് ജ്വരം ബാധിച്ച് 11 പേരാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് നിലവില് ചികിത്സയിലുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വര്ഷം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് 17 പേര് മരിച്ചെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 66 പേര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്
Kerala
സര്ക്കാരിന്റെ വികസന സദസ്സ് പ്രഹസനവും തട്ടിപ്പും: വി ഡി സതീശന്
National
മണിപ്പൂരില് അസം റൈഫിള്സിനു നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു
Kerala
കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് സ്റ്റേഷന് രജിസ്റ്ററില് നിന്നും ഉടന് നീക്കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക്
Kerala
സൈബര് ആക്രമണം കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ജീര്ണതക്ക് തെളിവ്: എം വി ഗോവിന്ദന്
Idukki