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Kerala

സ്പായില്‍ എത്തി ഭീഷണിപെടുത്തി: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട മരട് അനീഷ് പിടിയിൽ

സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാള്‍ മൈസൂരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കവേയാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

Published

Jul 06, 2026 7:39 pm |

Last Updated

Jul 06, 2026 7:39 pm

കൊച്ചി| സ്പായില്‍ എത്തി ഭീഷണിപെടുത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട മരട് അനീഷ് പിടിയില്‍. നെടുമ്പാശേരി പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാള്‍ മൈസൂരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കവേയാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

കേരളത്തില്‍ മാത്രം അന്‍പതിലധികം ക്രിമിനല്‍ക്കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് മരട് അനീഷ്. തമിഴ്നാട്ടിലും സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച അടക്കമുള്ള കേസുകളുണ്ട്.

Content Highlights:
Notorious gangster Maradu Aneesh was arrested by the Nedumbassery police following a complaint of threatening spa workers. He was captured while attempting to escape to Mysore to evade law enforcement. Aneesh faces over fifty criminal cases in Kerala and gold robbery charges in Tamil Nadu.

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സ്പായില്‍ എത്തി ഭീഷണിപെടുത്തി: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട മരട് അനീഷ് പിടിയിൽ

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