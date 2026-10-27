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നൈജീരിയയില് കൊള്ള സംഘങ്ങള് ഗ്രാമത്തില് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില് 62 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു; 52 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
ആഴ്ചതോറുമുള്ള ചന്ത നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് തോക്കുധാരികള് മോട്ടോര് സൈക്കിളുകളില് ബിന്നാരി ഗ്രാമത്തില് എത്തിയതും വെടിയുതിര്ത്തതും
അബൂജ | നൈജീരിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കന് ഗ്രാമത്തില് തോക്കുധാരികള് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില് 62 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 52 പേര്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി രാജ്യത്തെ ദുരന്തനിവാരണ ഏജന്സി അറിയിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
തറാബ സംസ്ഥാനത്തെ ബിന്നാരി ഗ്രാമത്തില് ഈ മാസം 23നാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത്. പ്രാദേശികമായി ‘ബാന്ഡിറ്റുകള്’ (കൊള്ളസംഘങ്ങള്) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തോക്കുധാരികള് നാട്ടുകാരുടെ നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും നിരവധി വീടുകളും സ്വത്തുക്കളും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി നാഷണല് എമര്ജന്സി മാനേജ്മെന്റ് ഏജന്സിയുടെ സംസ്ഥാന മേധാവി ലദാന് അയുബ പറഞ്ഞു.
ആഴ്ചതോറുമുള്ള ചന്ത നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് തോക്കുധാരികള് മോട്ടോര് സൈക്കിളുകളില് ബിന്നാരി ഗ്രാമത്തില് എത്തിയതും വെടിയുതിര്ത്തതും. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില് ചില ഗ്രാമവാസികള് സമീപത്തുള്ള ബെനുവേ നദിയിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. നദി മുറിച്ചുകടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില് പലരും മുങ്ങിമരിച്ചു. തുടര്ന്ന് നദിയില് നിന്ന് 15 മൃതദേഹങ്ങള് പിന്നീട് വീണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തിരച്ചില് തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതല് മൃതദേഹങ്ങള് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് മരണസംഖ്യ ഉയര്ന്നേക്കാമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമങ്ങളില് തുടര്ച്ചയായി റെയ്ഡ് നടത്തുകയും, മോചനദ്രവ്യത്തിനായി ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും, സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്ന സായുധ സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നൈജീരിയയിലെ നിലനില്ക്കുന്ന സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
Content Highlights: At least 62 people were killed and 52 injured after armed bandits attacked a weekly market in Binnari village in Taraba state, Nigeria. Attackers set fire to houses while several fleeing villagers drowned in the Benue River. Search operations continue as authorities fear the death toll may rise.