National
നീറ്റ് യു ജി റീ-ടെസ്റ്റിൽ വൻ അബദ്ധം; നാഗ്പൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത് അബുദാബിയിൽ
ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ എൻ ടി എ നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ മാനേജ്മെന്റ് പരാജയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു എന്ന ആശങ്ക ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
നാഗ്പൂർ | ജൂൺ 21 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് യു ജി റീ-ടെസ്റ്റിന്റെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചതിൽ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (എൻ ടി എ) ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായി പരാതി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ സ്വദേശിയായ അബ്ദുള്ള എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള യു എ ഇയിലെ അബുദാബിയിലാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഉണ്ടായ ഈ അബദ്ധം വിദ്യാർത്ഥിയെയും കുടുംബത്തെയും വലിയ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. മുൻപ് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നാഗ്പൂരിൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
റീ-ടെസ്റ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാഗ്പൂർ, വാർധ, ഭണ്ഡാര എന്നീ ജില്ലകളാണ് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അബ്ദുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അബുദാബിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാസ്പോർട്ട് പോലുമില്ലെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിസയും പാസ്പോർട്ടും ശരിയാക്കി വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം കണ്ട് ഭയന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഏറെ കരഞ്ഞതായും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായും പിതാവ് മുഹമ്മദ് താലിബ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കുടുംബം ഉടൻ തന്നെ എൻ ടി എ ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എൻ ടി എയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ പുതുക്കിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നൽകാമെന്ന് എൻ ടി എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിംഗ് കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി. നാഗ്പൂരിൽ തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് പോകാൻ പോലും ഇപ്പോൾ സമയമില്ലെന്ന് പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
എൻ ടി എയുടെ ഭരണപരമായ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. എൻ ടി എ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയെ പരിഹാസ്യമാക്കുകയാണെന്ന് മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഡോ അനീസ് അഹമ്മദ് ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി എൻ ടി എ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നാഗ്പൂരിൽ തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പുതിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പു വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ എൻ ടി എ നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ മാനേജ്മെന്റ് പരാജയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു എന്ന ആശങ്ക ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
Content Highlights:
A NEET UG 2026 re-exam candidate from Nagpur was mistakenly allotted an examination centre in Abu Dhabi, UAE. The student’s family revealed he does not even hold a passport. The National Testing Agency acknowledged the technical glitch and promised to issue a revised admit card with a local centre.