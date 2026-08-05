Connect with us

Kerala

തൂങ്ങിമരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ കയര്‍പൊട്ടിവീണ് മരിച്ചു

സംഭവത്തില്‍ കുമ്പള പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു.

Published

Aug 05, 2026 7:52 pm |

Last Updated

Aug 05, 2026 7:52 pm

കുമ്പള| കുമ്പളയില്‍ തൂങ്ങിമരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ കയര്‍പൊട്ടിവീണ് മരിച്ചു. കുമ്പള പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ദണ്ഡഗോളി മഞ്ഞളപ്പടുപ്പുവിലെ ജയേന്ദ്ര (54) ആണ് മരിച്ചത്. വീട്ടുകാര്‍ ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ജയേന്ദ്രയെ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തില്‍ കുമ്പള പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു.

Content Highlights:
A 54-year-old man named Jayendra died in Kumbla after a rope snapped during a suicide attempt. The incident occurred at Dandagoli Manjalappaduppu when his family members were away. Kumbla police registered a case of unnatural death and initiated an investigation.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തൂങ്ങിമരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ കയര്‍പൊട്ടിവീണ് മരിച്ചു

Kerala

പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

Kerala

ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ്

National

ജൗഹര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തകര്‍ക്കാനുള്ള നീക്കം തടയണം; ഡോ എം പി അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി ലോക്‌സഭയില്‍

National

ഒരിക്കല്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഭര്‍ത്താവിനെ മര്‍ദിച്ചു; ഫരീദാബാദില്‍ അധ്യാപികയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

Business

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഫ്രീഡം സെയിൽ 2026: ഐഫോൺ മുതൽ സാംസങ് വരെ വൻ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം; മികച്ച 5 ഓഫറുകൾ

International

സ്പേസ് എക്സിന്റെ 4 ടൺ ഭാരമുള്ള റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി; ശാസ്ത്രലോകം ആകാംക്ഷയിൽ