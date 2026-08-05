Kerala
നാളെ മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് തുടരും
തിരുവനന്തപുരം | നാളെ മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് തുടരും. നാളെ 7 ജില്ലകളിലും മറ്റന്നാള് 5 ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട്,ചെങ്ങന്നൂര്, കാര്ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിലും കോട്ടയം,തിരുവല്ല താലൂക്കുകളിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ആയിരിക്കും.
വയനാട്, കോഴിക്കോട്, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂര് ആലപ്പുഴ,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ക്യാമ്പുകളായ സ്കൂളുകള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് എട്ടുവരെ മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ശക്തമായ കാറ്റില് മരങ്ങള് കടപുഴകിയും ചില്ലകള് ഒടിഞ്ഞു വീണും അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടില് നില്ക്കാനോ വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല.വീട്ടുവളപ്പിലെ മരങ്ങളുടെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ചില്ലകള് വെട്ടിയൊതുക്കണം. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങള് പൊതുവിടങ്ങളില് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഉറപ്പില്ലാത്ത പരസ്യ ബോര്ഡുകള്, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്, കൊടിമരങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും കാറ്റില് വീഴാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കാറ്റും മഴയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവ ശരിയായ രീതിയില് ബലപ്പെടുത്തുകയോ അഴിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. കാറ്റും മഴയും ഉള്ളപ്പോള് ഇതിന്റെ ചുവട്ടിലും സമീപത്തും നില്ക്കുകയോ വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യുകയോ അരുത്.
ചുമരിലോ മറ്റോ ചാരി വച്ചിട്ടുള്ള കോണി പോലെയുള്ള, കാറ്റില് വീണുപോകാന് സാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും കയറുപയോഗിച്ച് കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങുമ്പോള് തന്നെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിടേണ്ടതാണ്. ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും സമീപത്ത് നില്ക്കാതിരിക്കുക. വീടിന്റെ ടെറസില് നില്ക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
Content Highlights:
Heavy rains are expected to intensify in Kerala with an orange alert declared in seven districts. Educational institutions in flood-affected taluks and relief camps will remain closed. IMD warned of strong winds up to 50 kmph and issued key safety precautions for citizens.