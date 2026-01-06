Kerala
ജാമ്യമെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങി: കൊലക്കേസ് പ്രതി 20 വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷം പിടിയില്
തിരുവനന്തപുരം മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി ഷിജു ചന്ദ്രദാസ് ആണ് പിടിയിലായത്.
തിരുവനന്തപുരം| കൊലപാതക കേസുകളില് ജാമ്യമെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയ പ്രതി 20 വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷം പോലീസിന്റെ പിടിയില്. തിരുവനന്തപുരം മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി ഷിജു ചന്ദ്രദാസ് ആണ് പിടിയിലായത്. സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ലുക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പ്രകാരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ കഴക്കൂട്ടം പോലീസിന് കൈമാറി.
2006ലും 2009ലും മെഡിക്കല് കോളജ്, കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് നടന്ന രണ്ടു കൊലക്കേസുകളില് ജാമ്യത്തില് ഇറങ്ങിയശേഷം ഷിജു കുവൈത്തിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു. 2007ല് മെഡിക്കല് കോളജ് അനീഷ് വധക്കേസിലും, 2009 കഴക്കൂട്ടം സുല്ഫിക്കര് വധക്കേസിലും പ്രതിയാണ് ഷിജു. പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടന് രേഖപ്പെടുത്തും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
13.02 കോടി രൂപ; കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്
Kerala
പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്ടിഒ എന്ഫോസ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി
Kerala
പുനര്ജനി പദ്ധതി: വി ഡി സതീശനും മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മില് അവിശുദ്ധബന്ധം; വിജിലന്സ് റിപ്പോര്ട്ട്
Alappuzha
പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്
Kerala
മലമ്പുഴയില് മദ്യം നല്കി വിദ്യാര്ഥിയെ അധ്യാപകന് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; സ്കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി എ ഇ ഒ റിപ്പോര്ട്ട്
Kerala
എറണാകുളം നെട്ടൂരില് ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
National