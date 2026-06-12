Kerala
ആലപ്പുഴയില് നിന്ന് കാണാതായ എ എസ് ഐ ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജില് മരിച്ച നിലയില്
ആലപ്പുഴ നര്കോട്ടിക് സെല് എ എസ് ഐ ശാന്തകുമാര് (52) ആണ് മരിച്ചത്
തൃശൂര് | ആലപ്പുഴയില് നിന്ന് കാണാതായ എ എസ് ഐയെ ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴ നര്കോട്ടിക് സെല് എ എസ് ഐ ശാന്തകുമാര് (52) ആണ് മരിച്ചത്.
മാരാരിക്കുളം സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതല് കാണാതായെന്ന പരാതിയില് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. യൂണിഫോം മുറിയില് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ജീവനൊടുക്കാന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന.
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