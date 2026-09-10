Connect with us

Kerala

മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് കേസ്: അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരായില്ല; അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി

അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നാളെ ഹാജരാകാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

Published

Sep 10, 2026 1:04 pm |

Last Updated

Sep 10, 2026 1:04 pm

കൊച്ചി|മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് കേസില്‍ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരാകാത്തതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഹൈക്കോടതി. അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരായി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതി തീരുമാനം അറിയിക്കാത്തതിലാണ് ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചത്. അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നാളെ ഹാജരാകാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകേണ്ടത്. ഹാജരാകാന്‍ രണ്ടാഴ്ച സാവകാശം ചോദിച്ചെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല.

നേരത്തെ മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്പി ശശിധരന്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരായിരുന്നു. എട്ട് കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതിക്കായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്പി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:
The Kerala High Court expressed dissatisfaction over the non-appearance of the Additional Chief Secretary in the microfinance case regarding prosecution sanction. The court rejected a two-week extension request and ordered the official to appear tomorrow. Investigation in eight cases is complete.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് കേസ്: അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരായില്ല; അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി

International

ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നിലധികം സൈനിക വിമാനങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി

Kerala

ബേങ്കുകളില്‍ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടി; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Business

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

Business

ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓഫ് ദി ഇയർ; രണ്ട്  പുരസ്കാരങ്ങൾ  സ്വന്തമാക്കി ബിഎംഇജി

Kerala

പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ വ്യാജ മൊഴി നല്‍കാന്‍ ഇ ഡി നിര്‍ബന്ധിച്ചതായി ഹസന്‍ വാരിസ്

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ കാറുകള്‍ തടഞ്ഞ് പരാക്രമം കാട്ടിയ യുവതി വനിതാ എ എസ് ഐയെ കടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു