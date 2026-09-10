Connect with us

Kerala

ബേങ്കുകളില്‍ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടി; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

സ്വകാര്യ ബേങ്ക് അധികൃതര്‍ക്ക് ഇടപാടുകളില്‍ സംശയം തോന്നി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണയത്തിലുള്ളത് വ്യാജ സ്വര്‍ണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Sep 10, 2026 12:43 pm |

Last Updated

Sep 10, 2026 12:43 pm

മലപ്പുറം| ബേങ്കുകളില്‍ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ കേസില്‍ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍. ഏമങ്ങാട് സ്വദേശി കറുത്തേടത്ത് അസ്‌കറിനെയാണ് (49) വണ്ടൂര്‍ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വണ്ടൂരിലെ ഫെഡറല്‍ ബേങ്ക് ശാഖയിലും പൂക്കോട്ടുംപാടത്തെ സ്വകാര്യ ബേങ്കിലുമാണ് ഇയാള്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ആദ്യം പൂക്കോട്ടും പാടത്തെ സ്വകാര്യ ബേങ്കില്‍ വള പണയം വെച്ച് ഇയാള്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു.

തുടര്‍ന്ന് ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി വണ്ടൂര്‍ ഫെഡറല്‍ ബേങ്കിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളിലായി 11 ഗ്രാം മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചും സമാന രീതിയില്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ബേങ്ക് അധികൃതര്‍ക്ക് ഇടപാടുകളില്‍ സംശയം തോന്നി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണയത്തിലുള്ളത് വ്യാജ സ്വര്‍ണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ബേങ്ക് അധികൃതര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വണ്ടൂര്‍ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി അസ്‌കര്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതിയെ പെരിന്തല്‍മണ്ണ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

Content Highlights:
Wandoor police arrested Karuthedath Askar for cheating banks out of lakhs using fake gold. The suspect pledged fake ornaments at Federal Bank Wandoor and a private bank in Pookkottumpadam. Following bank complaints, police traced and arrested him before producing him in Perinthtalmanna court.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് കേസ്: അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരായില്ല; അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി

International

ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നിലധികം സൈനിക വിമാനങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി

Kerala

ബേങ്കുകളില്‍ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടി; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Business

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

Business

ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓഫ് ദി ഇയർ; രണ്ട്  പുരസ്കാരങ്ങൾ  സ്വന്തമാക്കി ബിഎംഇജി

Kerala

പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ വ്യാജ മൊഴി നല്‍കാന്‍ ഇ ഡി നിര്‍ബന്ധിച്ചതായി ഹസന്‍ വാരിസ്

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ കാറുകള്‍ തടഞ്ഞ് പരാക്രമം കാട്ടിയ യുവതി വനിതാ എ എസ് ഐയെ കടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു