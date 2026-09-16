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ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ; ബിസിനസുകൾക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കും പുതിയ പെയ്ഡ് AI ടൂളുകളുമായി മെറ്റ

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അനലിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഉപഭോക്തൃ സേവനം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമായാണ് 'മെറ്റാ വൺ' എന്ന പേരിൽ ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

Published

Sep 16, 2026 4:49 pm |

Last Updated

Sep 16, 2026 4:49 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | മെറ്റയുടെ പ്രമുഖ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ് എന്നിവയിൽ പുതിയ പെയ്ഡ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അനലിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Meta AI Tools), ഉപഭോക്തൃ സേവനം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമായാണ് ‘മെറ്റാ വൺ’ (Meta One) എന്ന പേരിൽ ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ആപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങളും മെറ്റാ എ ഐയും സൗജന്യമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബിസിനസുകൾക്കായി മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് (Meta Business Agent) എന്ന എ ഐ ടൂളാണ് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക, അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക, ലീഡുകൾ യോഗ്യമാക്കുക, വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവ മുഴുവൻ സമയവും ഈ ടൂൾ വഴി സാധ്യമാകും. കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഓഡിയൻസ് ഇൻസൈറ്റുകൾ, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അനലിറ്റിക്സ് ഫയലുകൾ, നൂതനമായ പബ്ലിഷിംഗ് ശേഷികൾ, പാസ്‌വേഡ് പങ്കുവെക്കാതെ തന്നെ ടീമുകൾക്ക് അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയും മെറ്റാ വൺ നൽകുന്നുണ്ട്.

ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി എഡിറ്റ്‌സ് പ്ലസ് (Edits Plus) എന്ന ഫീച്ചറും ലഭ്യമാക്കും. ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് ഉള്ളടക്ക ആശയങ്ങൾ നൽകുന്ന എഡിറ്റ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. നിലവിൽ 15 ദശലക്ഷം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകളും ട്രയലുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മെറ്റാ അറിയിച്ചു.

വ്യക്തികൾ, ക്രിയേറ്റർമാർ, ബിസിനസുകൾ എന്നിവർക്കായി വേവ്വേറെ നിരക്കുകളിലാണ് സേവനം ലഭ്യമാകുക. സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകൾ പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളറിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബണ്ടിലുകൾ 7.99 ഡോളറിലും ക്രിയേറ്റർ, ബിസിനസ് ബണ്ടിലുകൾ 14.99 ഡോളറിലും ആരംഭിക്കുന്നു. പേഴ്സണൽ പ്ലാനുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലസ്, ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലസ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 3.99 ഡോളറും വാട്സാപ്പ് പ്ലസിന് 2.99 ഡോളറുമാണ് നിരക്ക്. എ ഐ ടൂളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ലിമിറ്റുകൾ നൽകുന്ന കോർ ബണ്ടിലിന് 7.99 ഡോളറും പ്രീമിയം ബണ്ടിലിന് 19.99 ഡോളറുമാണ് വില.

ബിസിനസ്, ക്രിയേറ്റർ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകൾ എസൻഷ്യൽ (14.99 ഡോളർ), അഡ്വാൻസ്ഡ് (49.99 ഡോളർ), എക്സ്പെർട്ട് (149 ഡോളർ), മാക്സ് (499 ഡോളർ) എന്നീ നാല് ടയറുകളിലായി ലഭ്യമാണ്. 30 ദിവസം മുമ്പ് വരെയുള്ള സ്റ്റോറി ഷെഡ്യൂളിംഗ്, പോസ്റ്റുകളിൽ ലിങ്കുകൾ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയും ഇവയിലുണ്ട്.

Content Highlights
Meta has expanded paid subscriptions across Instagram, Facebook, and WhatsApp with Meta One. It introduces AI tools like Meta Business Agent for 24/7 automation and audience analytics. Subscriptions cater to creators and businesses starting from basic individual tiers up to enterprise tiers. Core features of Meta apps and Meta AI will remain free for general users.

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