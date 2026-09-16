Kerala
അഭിമന്യു വധക്കേസ്; രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം പ്രോസിക്യൂഷന് എതിര്ത്തു
വിചാരണ തുറന്ന കോടതിയില് തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവിശ്യം.
കൊച്ചി| മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്ഥിയും എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകനുമായ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം പ്രോസിക്യൂഷന് എതിര്ത്തു. വിചാരണ തുറന്ന കോടതിയില് തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവിശ്യം. എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
കേസില് രഹസ്യവിചാരണ അനുവദിക്കാന് അസാധാരണ സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് കേസിന്റെ വിചാരണ അടച്ചിട്ട മുറിയില് വേണമെന്നും ഭാവി മുന്നിര്ത്തി തങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വിലക്കണമെന്നും പ്രതികള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2018 ജൂലൈ രണ്ടിന് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകനായ അഭിമന്യുവിനെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്ത്തകര് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കോളേജിലെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് തലേന്നായിരുന്നു ആക്രമണം. 2018 സെപ്തംബര് 26ന് കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.
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Prosecution opposed the defense petition seeking an in-camera trial in the Maharajas College SFI activist Abhimanyu murder case. The case was considered by Ernakulam Principal Sessions Court. Prosecutors argued no extraordinary circumstances exist, while Campus Front accused sought media bans.