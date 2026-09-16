Connect with us

Kerala

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

തണ്ണിത്തോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ പ്രവീണ്‍ കുമാറിനെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

Published

Sep 16, 2026 5:22 pm |

Last Updated

Sep 16, 2026 5:22 pm

പത്തനംതിട്ട| മദ്യപിച്ച് ബൈക്കോടിച്ച് രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. തണ്ണിത്തോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ പ്രവീണ്‍ കുമാറിനെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രി കോന്നി കൊന്നപ്പാറയിലായിരുന്നു അപകടം. പ്രവീണ്‍കുമാര്‍ മദ്യപിച്ച് ഓടിച്ച ബൈക്ക് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ആംബുലന്‍സില്‍ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. പ്രവീണ്‍കുമാറിനെ നാട്ടുകാരാണ് തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. ഇന്നലെ പ്രവീണെ പോലാസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights:
A police officer identified as CPO Praveen Kumar of Tannithode station was suspended for causing an accident while driving drunk. He crashed his motorcycle into a parked ambulance carrying a patient at Konnappara in Konni. Local residents detained him and handed him over to the police force.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോൺഗ്രസ് വിമതൻ ബിജു മാത്യൂസ് പാലാ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ

Kerala

തലശ്ശേരി ഗേള്‍സ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് കാണാതായ നാല് പെണ്‍കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

Kerala

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

National

മക്കക്ക് സമീപം ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

Editors Pick

ടാർഗെറ്റഡ് തെറാപ്പി: ലിംഫോമ അർബുദ ചികിത്സയിലെ പുതിയ വിപ്ലവം

Editors Pick

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ; ബിസിനസുകൾക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കും പുതിയ പെയ്ഡ് AI ടൂളുകളുമായി മെറ്റ

Kerala

ചാവക്കാട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില്‍ നിന്ന് ഗര്‍ഭിണി റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു