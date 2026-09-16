Kerala
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ
തണ്ണിത്തോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ പ്രവീണ് കുമാറിനെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
പത്തനംതിട്ട| മദ്യപിച്ച് ബൈക്കോടിച്ച് രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്സിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. തണ്ണിത്തോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ പ്രവീണ് കുമാറിനെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രി കോന്നി കൊന്നപ്പാറയിലായിരുന്നു അപകടം. പ്രവീണ്കുമാര് മദ്യപിച്ച് ഓടിച്ച ബൈക്ക് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ആംബുലന്സില് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. പ്രവീണ്കുമാറിനെ നാട്ടുകാരാണ് തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. ഇന്നലെ പ്രവീണെ പോലാസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
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A police officer identified as CPO Praveen Kumar of Tannithode station was suspended for causing an accident while driving drunk. He crashed his motorcycle into a parked ambulance carrying a patient at Konnappara in Konni. Local residents detained him and handed him over to the police force.