ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 762 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്; മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഇലക്ട്രിക് സി ക്ലാസ് വിപണിയിൽ
സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് | മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മോഡലുകളിലൊന്നായ സി ക്ലാസ് സെഡാന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും ഒത്തുചേരുന്ന പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് സി ക്ലാസ് ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 762 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ
പുതിയ ജി എൽ സി ഇ വി മോഡലുമായി പങ്കിടുന്ന പ്രത്യേക ഇ വി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 94 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പാക്കും 800 വോൾട്ട് ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് ഇതിന്റെ കരുത്ത്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 325 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ചാർജ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പരമാവധി 330 കിലോവാട്ട് ഡി സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ 800 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്ന റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് പതിപ്പും വിപണിയിലെത്തും.
470 ബി എച്ച് പി കരുത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ട മോട്ടോർ സംവിധാനമാണ് വാഹനത്തിലുള്ളത്. ഇത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 4 സെക്കൻഡ് മതിയാകും.
ഡിസൈനും ഇന്റീരിയറും
കൂപ്പെ ശൈലിയിലുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ്ലൈനും എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനുമാണ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് തിളങ്ങുന്ന ഗ്രില്ലും സ്ലീക്ക് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും പിന്നിൽ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺ ലൈറ്റിംഗും ഇതിന് മികച്ച ലുക്ക് നൽകുന്നു.
അകത്തളത്തിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 39.1 ഇഞ്ച് എം ബി യു എക്സ് ഹൈപ്പർസ്ക്രീനാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ഇതിൽ എം ബി ഒ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, എ ഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റൻസ്, ഇന്റലിജന്റ് നാവിഗേഷൻ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, മസാജ് ഫീച്ചറുള്ള സീറ്റുകൾ, 4ഡി സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, റിയർ ആക്സിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. 470 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസിന് പുറമെ മുൻവശത്ത് 101 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യവും (ഫ്രങ്ക്) മെഴ്സിഡസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഈ വാഹനം അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Summary
Mercedes-Benz has officially unveiled the all-new electric C-Class sedan featuring an impressive WLTP range of up to 762km. The vehicle is equipped with a 94kWh battery, 800V architecture for ultra-fast charging, and a massive 39.1-inch MBUX Hyperscreen inside the cabin. While it will first debut in the United States, an Indian launch is anticipated to take place sometime in 2027.