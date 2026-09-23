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മേഘാലയയില്‍ എട്ട് യുഡിപി എംഎല്‍എമാര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു; നിയമസഭയില്‍ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായി ബിജെപി മാറും

മേഘാലയയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെയാകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഈ എട്ട് എം എല്‍ എമാരുടെ പാര്‍ടി പ്രവേശം. ഇത് ഭരണസഖ്യത്തിലും 2028-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം

Published

Sep 23, 2026 4:24 pm |

Last Updated

Sep 23, 2026 4:24 pm

ഷില്ലോങ് |  മേഘാലയയില്‍ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയമാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കിക്കൊണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ടിയുടെ (യുഡിപി) എട്ട് എം എല്‍ എമാര്‍ ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ബി ജെ പി നേതൃത്വവുമായി ഈ എം എല്‍ എമാര്‍ മാസങ്ങളായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഇന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍വെച്ച് ഇവര്‍ ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

ലഖ്മെന്‍ റിംബൂയ് , മുന്‍ മന്ത്രി കെയ്ര്‍മെന്‍ ഷില്ല , ഒലന്‍ സിങ് സുവീന്‍ , മാത്യു ബിയോണ്ട്സ്റ്റാര്‍ കുര്‍ബ , മെയ്റാള്‍ബോണ്‍ സിയേം , പീയൂസ് മാര്‍വീന്‍, സിന്‍ഷാര്‍ തബ , ബാലജീദ് സിന്റെം എന്നിവരാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ബി ജെ പി ദേശീയ വക്താവും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ സാംബിത് പത്രയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ എം എല്‍ എമാര്‍ പാര്‍ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

എം എല്‍ എമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സംബന്ധിച്ചും മേഘാലയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴ്ചകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഒടുവിലാണ് ഈ നീക്കം.

മേഘാലയയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെയാകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഈ എട്ട് എം എല്‍ എമാരുടെ പാര്‍ടി പ്രവേശം. ഇത് ഭരണസഖ്യത്തിലും 2028-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം.മുന്‍ എം എല്‍ എയും യു ഡി പി നേതാവുമായ ഡോ. ജെമിനോ മൗത്തോം സെപ്റ്റംബര്‍ 12-ന് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

ഈ എം എല്‍ എമാരുടെ വരവോടെ, നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ടിക്ക് (എന്‍ പി പി) ശേഷം മേഘാലയ നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായി ബി ജെ പി മാറും. ഖാസി ഭാഷ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക, കല്‍ക്കരി ഖനനം നിയമപരമായി പുനരാരംഭിക്കുക, എം ആര്‍ എസ് എസ് എ ഭേദഗതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഈ എംഎല്‍എമാര്‍ ബിജെപിക്ക് മുന്നില്‍ വെച്ചിരുന്നു

Content Highlights: Eight MLAs from the United Democratic Party in Meghalaya joined the BJP in New Delhi. The formal induction took place in the presence of BJP national spokesperson Sambit Patra. With this move, the BJP becomes the second largest party in the Meghalaya Assembly after the National People’s Party.

 

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