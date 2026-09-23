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മൊബൈൽ നിരക്കുകളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് 200 ശതമാനം വരെ വർധന
ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബർ 21 ന് പുതിയ ടെലികോം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി റെഗുലേഷൻസ് 2026 വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാ പ്രതിമാസ നിരക്കുകളിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നിരക്കുകളിൽ 50 ശതമാനം മുതൽ 200 ശതമാനം വരെ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി 70 ശതമാനത്തോളം ഉപഭോക്താക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (TRAI) സെപ്റ്റംബർ 21 ന് പുതിയ ടെലികോം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി റെഗുലേഷൻസ് 2026 വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാത്ത, പ്രധാനമായും കോളിംഗിനും എസ് എം എസ് സേവനങ്ങൾക്കും മാത്രം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള വോയ്സ് ആന്റ് എസ് എം എസ് ഒൺലി പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ട്രായ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം നിലവിൽ വരും. വോയ്സ്, എസ് എം എസ്, ഡാറ്റ എന്നിവ അടങ്ങിയ ബണ്ടിൽഡ് സ്പെഷ്യൽ താരിഫ് വൗച്ചറുകൾ (STV) നൽകുന്ന കമ്പനികൾ അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഡാറ്റയില്ലാത്ത പ്ലാനുകളും നൽകേണ്ടി വരും. 30 ദിവസമോ അതിൽ കുറവോ കാലാവധിയുള്ള പ്രതിമാസം പുതുക്കാവുന്ന പ്ലാനുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഡാറ്റ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
എന്നാൽ, ലോക്കൽ സർക്കിൾസ് നടത്തിയ സർവേയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മൊബൈൽ നിരക്കുകളിലെ പൊതുവായ വർധനവാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സമാനമായ ഉപയോഗത്തിന് പ്ലാനുകളിൽ എത്രത്തോളം വർധനവുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 17,417 പേരിൽ 71 ശതമാനം പേരും 50 മുതൽ 200 ശതമാനം വരെ വർധനവുണ്ടായതായി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 11 ശതമാനം പേർക്ക് 200 ശതമാനത്തിലധികവും, 13 ശതമാനം പേർക്ക് 150 മുതൽ 200 ശതമാനം വരെയും, 26 ശതമാനം പേർക്ക് 100 മുതൽ 150 ശതമാനം വരെയും വർധനവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. 21 ശതമാനം പേർ 50 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 11 ശതമാനം പേർക്ക് 25 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെയും 6 ശതമാനം പേർക്ക് 25 ശതമാനം വരെയും മാത്രമാണ് നിരക്ക് കൂടിയത്. നിരക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് 6 ശതമാനം പേർ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ബാക്കി 6 ശതമാനം പേർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.
കൂടാതെ, നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനികൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്. 26,174 പേർ പങ്കെടുത്ത സർവേയിൽ 67 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കളും മുൻകൂട്ടി വിവരമറിയിക്കാതെയാണ് കമ്പനികൾ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. 45 ശതമാനം പേർ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് ബില്ലിൽ തുക കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, 22 ശതമാനം പേർ ഒരിക്കലും അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 26 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർ കൃത്യമായി വിവരമറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.
മുമ്പ് 209 രൂപ മുതൽ 249 രൂപ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻട്രി ലെവൽ റീച്ചാർജ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ 299 രൂപയിലേക്കും 349 രൂപയിലേക്കും ഉയർന്നതായും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 341 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 43,000 ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ സർവേ തയ്യാറാക്കിയത്.
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70% of users report a 50-200% hike in mobile bills over three years. TRAI mandates cheaper voice and SMS-only plans. Survey shows 67% users are not properly notified before tariff increases.