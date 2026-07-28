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2026 Maruti Suzuki Brezza facelift റിവ്യൂ: ടർബോ എഞ്ചിന്റെ കരുത്തിൽ കൂടുതൽ വേറിട്ട ലുക്ക്!
2026 മാരുതി സുസൂക്കി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് വാഹനത്തെ പൂർണ്ണമായി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കാലാനുസൃതമായി കൂടുതൽ മോഡേൺ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് സുഖവും, സുരക്ഷയും, ആവശ്യത്തിന് മോഡേൺ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ മോഡലായ മാരുതി സുസൂക്കി ബ്രെസ്സ, കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആയ ഡിസൈനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉൾപ്പെടുത്തി 2026 ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് (2026 Maruti Suzuki Brezza facelift) പതിപ്പായി വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 7.40 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിലയിൽ വിപണിയിലെത്തിയ ഈ വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം പുതിയ ‘ടർബോ’ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ്. ടർബോ പെട്രോൾ മാന്വൽ വേരിയന്റിന്റെ പ്രകടനം വാഹനത്തെ മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടുതൽ ഷാർപ്പും സ്പോർട്ടിയുമായ ലുക്ക്
ഡിസൈൻ രംഗത്ത് ബ്രെസ്സയുടെ പരമ്പരാഗതമായ, ഉയരമുള്ള ബോക്സി ലുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ബമ്പർ, പ്രിസിഷൻ-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ നൽകി കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയാക്കാൻ മാരുതിക്കായിട്ടുണ്ട്. ടർബോ വേരിയന്റിൽ കാണുന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ആക്സന്റുകൾ ഇതിന് വീണ്ടും ഭംഗ കൂട്ടുന്നു.
ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള പുതിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് ഡാഷ്ബോർഡ്, 64 നിറങ്ങളിലുള്ള ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവ പ്രീമിയം അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു. 10.1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വലിയ സ്മാർട്ട്പ്ലേ പ്രോ എക്സ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് ക്യാബിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രബിന്ദു. കൂടാതെ വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, PM2.5 ഫിൽട്ടറുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ, കൂളിംഗ് സൗകര്യമുള്ള വയർലെസ് ചാർജർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ മാരുതി വൻതോതിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് ടർബോയുടെ കരുത്ത്
എഞ്ചിൻ പ്രകടനത്തിൽ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് ടർബോ എഞ്ചിനും പുതിയ 6-സ്പീഡ് മാന്വൽ ഗിയർബോക്സും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നഗര യാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ ലോ-എൻഡ് ടോർക്കും ഹൈവേകളിൽ വേഗത്തിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മിഡ്-റേഞ്ച് കരുത്തും ഇത് നൽകുന്നു. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ആയാസരഹിതമായി ക്രൂയിസ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ആറാം ഗിയർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിന്റെ നിശബ്ദതയും വൈബ്രേഷൻ നിയന്ത്രണവും (NVH levels) എതിരാളികളേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടർബോ-ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നത് ചെറിയൊരു പോരായ്മയായി അവശേഷിക്കുന്നു.
റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബ്രെസ്സയുടെ പരുക്കൻ റോഡുകളിലെ മികച്ച യാത്രസുഖം അതേപടി തുടരുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാരത് NCAP ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നേടിയ വാഹനം, ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് വാർണിംഗ്, റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലർട്ട്, സേഫ്-എക്സിറ്റ് വാർണിംഗ്, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെവൽ 2 ADAS കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സുരക്ഷാ പാക്കേജ് കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണമാകുമായിരുന്നു.
ഫൈനൽ വേർഡിക്ട്
2026 മാരുതി സുസൂക്കി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് വാഹനത്തെ പൂർണ്ണമായി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കാലാനുസൃതമായി കൂടുതൽ മോഡേൺ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് സുഖവും, സുരക്ഷയും, ആവശ്യത്തിന് മോഡേൺ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
ടർബോ-ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെന്നതും ADAS ഫീച്ചറുകളുടെ അഭാവവും ചെറിയ പോരായ്മകളാണെങ്കിലും, 7.40 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിലയിൽ കൂടുതൽ കരുത്തും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഫാമിലി എസ്യുവി തിരയുന്നവർക്ക് ബ്രെസ്സ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
Content Highlights
The 2026 Maruti Suzuki Brezza facelift updates the popular compact SUV with sharper exterior styling, a more premium interior, and enhanced tech features like a 10.1-inch touchscreen. The highlight of this update is the introduction of a new Turbo BoosterJet engine paired with a 6-speed manual gearbox, delivering smooth performance and impressive NVH levels. It also achieves a 5-star Bharat NCAP safety rating alongside added active safety features. Starting at Rs 7.40 lakh, the updated Brezza remains a practical and appealing family SUV despite missing out on a turbo-automatic option and ADAS.