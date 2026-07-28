8th Pay Commission | വാർഷിക ശമ്പള വർധന 3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി വർധിക്കുമോ? മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവാം...

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8th Pay Commission | വാർഷിക ശമ്പള വർധന 3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി വർധിക്കുമോ? മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവാം...
അഞ്ച് ശതമാനം വർധന നടപ്പായാൽ ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരന് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ 3,300 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടാകും
ന്യൂഡൽഹി | എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി (8th Pay Commission) ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും മറ്റ് പങ്കാളികളും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു വരുന്നതിനിടെ, വാർഷിക ശമ്പള വർധന നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചേക്കുമോ എന്ന ചർച്ച ശക്തമാണ്. നിലവിൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (7th CPC) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ജീവനക്കാർക്ക് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വാർഷിക വർധനവായി ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷത്തെയും വർധനവ് തൊട്ടുമുൻപത്തെ പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് (Compounding) വഴി ശമ്പളത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്.
ഒരു ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരന് നിലവിലെ 18,000 രൂപ തുടക്ക അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവോടെ ആദ്യ വർഷം 18,500 രൂപയും അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം 20,900 രൂപയുമായി ഉയരും. എന്നാൽ വാർഷിക വർധനവ് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയാൽ ആദ്യ വർഷം 19,100 രൂപയായും അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം 24,200 രൂപയായും വർധിക്കും. അതായത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 3,300 രൂപയുടെ അധിക വർധനവ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകും.
ഉയർന്ന ശമ്പള തലങ്ങളിലുള്ള ജീവനക്കാരിൽ ഈ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്. നിലവിൽ 35,400 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ലെവൽ 6 ജീവനക്കാരന് മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവിലൂടെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ശമ്പളം 41,100 രൂപയാകും. ഇത് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയാൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 47,600 രൂപയായി ഉയരും. അതായത് 6,500 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം. അതുപോലെ 56,100 രൂപ തുടക്ക അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ലെവൽ 10 ഓഫീസർമാർക്ക് നിലവിലെ ഘടനയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം 65,000 രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം വർധന നടപ്പാക്കിയാൽ ഇത് 75,400 രൂപയായി ഉയരും. ഇവിടെ 10,400 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണുണ്ടാകുന്നത്.
അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർധനവ് ക്ഷാമബത്ത (Dearness Allowance – DA), വീട്ടുവാടക ബത്ത (House Rent Allowance – HRA), ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനം (National Pension System – NPS) വിഹിതം, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും പ്രതിഫലിക്കും.
അതേസമയം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വാർഷിക വർധന നിരക്കിൽ മാറ്റം നിർദേശിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 7, ഓഗസ്റ്റ് 10 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലും സെപ്റ്റംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിലും സെപ്റ്റംബർ 9 ന് പുതുച്ചേരിയിലും കമ്മീഷൻ പങ്കാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും. മുന്നോടിയായി കൊൽക്കത്തയിലും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. കമ്മീഷൻ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ.
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If the 8th Pay Commission increases the annual increment from 3% to 5%, central government employees could see a significant boost in basic pay, DA, and pension benefits over five years.