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പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ രാജ്യവ്യാപക സമരം പുനരാരംഭിക്കും; സർക്കാറിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സി ജെ പി

നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറുകളുമായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Published

Jul 28, 2026 9:15 pm |

Last Updated

Jul 28, 2026 9:15 pm

ന്യൂഡൽഹി | സി ജെ പി (Cockroach Janta Party) പ്രതിഷേധക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ സമരം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പാർട്ടി വക്താക്കൾ രംഗത്തെത്തി. പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ (Paper Leak) ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായെന്ന പരാതികളിൽ സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court) പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് ഡൽഹിയിലും ബി ജെ പി ഭരണ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സി ജെ പി അറിയിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിഷയത്തിൽ നിർണ്ണായക ഉത്തരവ് നൽകിയത്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം പാടില്ലെന്നും, മുൻകാല ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത (Criminal Antecedents) തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറുകളുമായി (FIR) അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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Content Highlights

The Cockroach Janta Party threatened to resume nationwide protests if agitators face action under existing FIRs. The Supreme Court ordered no coercive action against peaceful protesters without criminal records. CJP accused the government of breaching its commitment to withdraw cases.

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