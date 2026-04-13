Kerala
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ലഹരി നൽകി ലൈംഗികാതിക്രമം: യുവാവിന് 27 വര്ഷം തടവ്
2022 ലാണ് കേസിനാസ്പദമയ സംഭവം നടന്നത്.
കല്പ്പറ്റ| പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ലഹരി നല്കി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസില് യുവാവിന് 27 വര്ഷം തടവ്. മിഥുന് ദാസിനാണ്(22) കല്പറ്റ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 7,7000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. 2022 ലാണ് കേസിനാസ്പദമയ സംഭവം നടന്നത്.
പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതി ലഹരി കലര്ന്ന സിഗരറ്റ് വലിപ്പിക്കുകയും അബോധാവസ്ഥയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ പീഡനത്തിരയാക്കി. കല്പ്പറ്റ,ബത്തേരി, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില് അഞ്ച് കേസുകള് മിഥുനെതിരെയുണ്ട്.
വയോധിക വീടിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില്; ഇവരുടെ സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് കാണാതായതില് ദുരൂഹത
ഗവേഷണം ഇനി മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയിൽ
മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറാകാം
കുവൈത്തില് കുടുങ്ങിയ ശ്വേതയുടെ വിസ റദ്ദാക്കല് നടപടി വേഗത്തിലാക്കണം; ഇന്ത്യന് അംബാസഡര്ക്ക് കത്തയച്ച് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എം പി
ഐ എൻ ഐ- സി ഇ ടിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
