Connect with us

Saudi Arabia

മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദില്‍ നിര്യാതനായി

Published

Apr 27, 2026 7:43 pm |

Last Updated

Apr 27, 2026 7:44 pm

റിയാദ്  | മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദില്‍ നിര്യാതനായി.. വാഴക്കാട് മേപ്പത്തൂര്‍ കമ്മദിന്റെയും – ആമിനയുടെയും മകന്‍ സുബൈര്‍ (38) ആണ് റിയാദിലെ താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. റിയാദ് നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ശാഖയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

ഭാര്യ: മുബീന , മക്കള്‍ : മുഹമ്മദ് മഹ്ബിന്‍ ഷാ, മുഹമ്മദ് ഹനാന്‍ ഷാ.
നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനായി കെ.എം.സി.സിയും നെസ്റ്റോ പ്രതിനിധികളും രംഗത്തുണ്ട്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

