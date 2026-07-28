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മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നു; ഫീച്ചറുകൾ ഇതെല്ലാം...
വാഹനത്തിന്റെ കാബിനുള്ളിൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താർ റോക്സ് മോഡലിലേതിന് സമാനമായ വലിയ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | മഹീന്ദ്രയുടെ ജനപ്രിയ എസ്യുവി മോഡലായ സ്കോർപിയോ എൻ എസ്യുവിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും പുത്തൻ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് (Mahindra Scorpio N Facelift) മോഡലിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെയും പുറത്തെയും പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ കാബിനുള്ളിൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താർ റോക്സ് മോഡലിലേതിന് സമാനമായ വലിയ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും (Free Standing Infotainment System) പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേയും (Digital Driver Display) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് സ്ക്രീനുകളും 10.25 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. സെന്റർ എസി വെന്റുകൾ (AC Vents) ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് താഴെയായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെന്റർ കൺസോളിലെ സ്വിച്ച് ഗിയറുകൾക്കും പുതിയ ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺ തീമിലാണ് കാബിൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, 12 സ്പീക്കറുകളുള്ള സോണി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, പവേർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വാഹനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ബാഹ്യ രൂപകൽപ്പനയിൽ പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ നിലവിലെ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. പുതിയ മുൻ ഗ്രിൾ, ഡ്യുവൽ പോഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ബമ്പർ ഡിസൈൻ എന്നിവയും മുൻവശത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിൻഡോ ലൈനിലെ ക്രോം ഘടകങ്ങൾ, സിൽവർ റൂഫ് റെയിലുകൾ, ബോഡി ക്ലാഡിംഗുകൾ എന്നിവ നിലവിലെ മോഡലിലേത് പോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. 203 എച്ച് പി കരുത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും, 132 എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ 175 എച്ച് പി കരുത്ത് നൽകുന്ന 2.2 ലിറ്റർ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളും ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ 4×4 ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്. മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 7എക്സ്ഒ, ഹ്യുണ്ടായ് അൽകാസാർ, ടാറ്റ സഫാരി, എംജി ഹെക്ടർ എന്നിവയോടാണ് ഈ മോഡൽ മത്സരിക്കുന്നത്.
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The updated Mahindra Scorpio N facelift has been spotted testing, revealing a redesigned interior with 10.25-inch dual screens. It features fresh alloy wheels, upgraded cabin tech, and retains its powerful petrol and diesel powertrains.