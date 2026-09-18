Connect with us

Kerala

കാണാതായ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം വനത്തിനുള്ളില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍

മൃതദേഹത്തിന് സമീപം പിക്കപ്പ് വാനും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

Published

Sep 18, 2026 12:15 pm |

Last Updated

Sep 18, 2026 12:15 pm

തൃശ്ശൂര്‍ |  മച്ചാട് വനത്തിലെ വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുസമീപം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കിള്ളിമംഗലം ഉദുവടിയുള്ള മഞ്ഞക്കാട്ടുതൊടി ബാബുവിന്റേതാണ് മൃതദേഹം. ബന്ധുക്കളെത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

 

ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന്റെ പിക്കപ്പ് വാന്‍ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ബാബു. മൃതദേഹത്തിന് സമീപം പിക്കപ്പ് വാനും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.മുണ്ടൂരില്‍ കരാറുകാരന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ബാബുവിനെ വ്യാഴാഴ്ച കാണാതായതായി പേരാമംഗലം സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

Content Highlights: A burnt body identified as Babu from Killimangalam was found near Vattai waterfalls in the Machad forest in Thrissur. His pickup van was also located nearby. Wadakkanchery police and forensic experts have launched an investigation following a missing person complaint filed at Peramangalam station.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

ഇഗ്നോ പ്രവേശനം: അവസാന തീയതി 30 വരെ നീട്ടി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്‍ന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗം; ഇന്ന് നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി

Eduline

ജിപ്മറിൽ ബി എസ്‌സി നഴ്സിംഗ്, അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് പ്രവേശനം: 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Eduline

ജെ ഇ ഇ-2027; ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും രണ്ട് സെഷനുകളിലായി പരീക്ഷ

Business

TODAY'S GOLD RATE|കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ വില; പവന് 1,160 രൂപയുടെ വര്‍ധന

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്; നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി നില്‍ക്കില്ല: മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

Kerala

കാണാതായ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം വനത്തിനുള്ളില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍