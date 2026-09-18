Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്; നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി നില്‍ക്കില്ല: മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

എജിയോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി

Published

Sep 18, 2026 12:30 pm |

Last Updated

Sep 18, 2026 12:32 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ച സമയത്ത് എസ് ഐ ടി കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കയ്യുംകെട്ടി നോക്കിനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍. എജിയോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

ഈ മാസം 22 നാണ് കട്ടിളപ്പാളി കേസില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. മുന്‍ ദേവസ്വം അധികൃതരടക്കം 15 പേര്‍ പ്രതികളായ ഈ കേസില്‍ 13 പേര്‍ക്കെതിരേയും കുറ്റപത്രം നല്‍കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ എസ്ഐടി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതി പോലും തേടിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം

Content Highlights: Devaswom Minister K Muraleedharan warned the SIT over delays in submitting the charge sheet for the Sabarimala gold theft case before the High Court deadline. He stated that discussions were held with the AG and a response is expected within two days. The SIT has yet to seek prosecution sanction

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

ഇഗ്നോ പ്രവേശനം: അവസാന തീയതി 30 വരെ നീട്ടി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്‍ന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗം; ഇന്ന് നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി

Eduline

ജിപ്മറിൽ ബി എസ്‌സി നഴ്സിംഗ്, അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് പ്രവേശനം: 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Eduline

ജെ ഇ ഇ-2027; ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും രണ്ട് സെഷനുകളിലായി പരീക്ഷ

Business

TODAY'S GOLD RATE|കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ വില; പവന് 1,160 രൂപയുടെ വര്‍ധന

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്; നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി നില്‍ക്കില്ല: മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

Kerala

കാണാതായ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം വനത്തിനുള്ളില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍