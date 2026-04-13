Connect with us

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ബസ്സിന്റെ ചാവിയും കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ മടങ്ങിയത്.

Published

Apr 13, 2026 8:16 pm |

Last Updated

Apr 13, 2026 8:16 pm

ആലുവ| കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച കേസില്‍ രണ്ട് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമീര്‍ ഷാ (21), മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്‍ (24) എന്നിവരെയാണ് ആലുവ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പകല്‍ ചാലക്ക ഭാഗത്ത് വച്ച് ഇവര്‍ ഓടിച്ചു വന്ന മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ബസ്സിനു കുറുകെ നിര്‍ത്തി ഡ്രൈവര്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഡോര്‍ വലിച്ചു തുറന്ന് ഡ്രൈവറെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച കണ്ടക്ടര്‍ക്കും ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റു.

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ബസ്സിന്റെ ചാവിയും കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ മടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇവര്‍ ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒളിവില്‍ പോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഇവരെ ബന്ധു വീടുകളില്‍ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. മുട്ടം ഭാഗത്തെ പമ്പില്‍ വെച്ച് അന്തര്‍ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും എതിരെ വേറെയും കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയോധിക വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; ഇവരുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ കാണാതായതില്‍ ദുരൂഹത

Kerala

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ലഹരി നൽകി ലൈംഗികാതിക്രമം: യുവാവിന് 27 വര്‍ഷം തടവ്

Eduline

ഗവേഷണം ഇനി മോഡേൺ ബയോടെക്‌നോളജിയിൽ

Eduline

മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറാകാം

Kerala

കുവൈത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ശ്വേതയുടെ വിസ റദ്ദാക്കല്‍ നടപടി വേഗത്തിലാക്കണം; ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ക്ക് കത്തയച്ച് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി

Eduline

ഐ എൻ ഐ- സി ഇ ടിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍