Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയും ഞായറും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയും ഞായറും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കിയതായി കെ എസ് ഇ ബി. വൈദ്യുതി ലഭ്യത കൂടിയതിനാലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില് നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കിയത്. തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള അധിക വൈദ്യുതി ലഭ്യമായതിനെത്തുടര്ന്ന് തീരുമാനം. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.
എകദേശം 650 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉയര്ന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെത്തിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കിയത്. ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തതിനെക്കാള് അധിക വൈദ്യുതി ഗ്രിഡില് നിന്നും തുടര്ച്ചയായി എടുക്കുന്നത് ഗ്രിഡ് കോഡിന്റെ ലംഘനം ആയതിനാല് ഇത് ഒരു സ്ഥിരം സ്രോതസ്സായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. മണ്സൂണ് ശക്തി പ്രാപിക്കാത്തതും, അണക്കെട്ടുകളില് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതും ദേശീയതലത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിലുള്ള കുറവും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നിലനില്ക്കുകയാണെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി വ്യക്തമാക്കി.
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KSEB announced that there will be no power cuts in Kerala this weekend due to increased availability. Around 650 MW of electricity was purchased at higher rates from Tamil Nadu and Karnataka. However, the overall power crisis continues due to weak monsoon and lower dam water levels.