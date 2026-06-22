Kerala
അങ്കണവാടിയില് മൂന്നര വയസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയില്
ആലുവയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന പ്രതിയെ എളമക്കര പോലീസാണ് പിടികൂടിയത്.
കൊച്ചി| കൊച്ചിയിലെ അങ്കണവാടിയില് മൂന്നര വയസുകാരി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തില് പ്രതി പിടിയില്. എളമക്കര സ്വദേശി കാശിനാഥ് (20) ആണ് പിടിയിലായത്. അങ്കണവാടിയിലെ ടീച്ചറുടെ മകനാണ് ഇയാള്. ആലുവയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന പ്രതിയെ എളമക്കര പോലീസാണ് പിടികൂടിയത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. അങ്കണവാടിയില് സ്ഥിരമായി എത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതെന്ന് പരാതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് യുവാവിനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
Content Highlights:
A twenty-year-old youth named Kashinath has been arrested by the Elamakkara police for abusing a three-and-a-half-year-old girl. The accused is the son of the Anganwadi teacher where the incident happened. The police charged him under the POCSO Act after tracking him down at a friend’s house.