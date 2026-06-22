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National

കുനാല്‍ ഷാ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ആഗോള മേധാവിയാകും

2019 മുതല്‍ മെസ്സേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നയിക്കുന്ന വില്‍ കാത്കാര്‍ട്ടിന് പകരക്കാരനായി കുനാല്‍ ഷാ വാട്‌സാപ്പിന്റെ അടുത്ത മേധാവിയാകുമെന്ന് മെറ്റാ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Published

Jun 22, 2026 8:18 pm |

Last Updated

Jun 22, 2026 8:18 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ക്രെഡ് (CRED) സ്ഥാപകനായ കുനാല്‍ ഷാ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സംരംഭകന്‍ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃമാറ്റങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്. 2019 മുതല്‍ മെസ്സേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നയിക്കുന്ന വില്‍ കാത്കാര്‍ട്ടിന് പകരക്കാരനായി കുനാല്‍ ഷാ വാട്‌സാപ്പിന്റെ അടുത്ത മേധാവിയാകുമെന്ന് മെറ്റാ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കുനാല്‍ ഷാ ക്രെഡിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെറ്റായുടെ ആഗോള നേതൃത്വ നിരയുടെ ഭാഗമാകും. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സംരംഭങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പുതിയ ചുമതലയിലേക്ക് മാറുന്ന വില്‍ കാത്കാര്‍ട്ടിന് പകരമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം, ക്രെഡില്‍ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം മെറ്റാ സ്വന്തമാക്കും. ഈ പുതിയ നിക്ഷേപത്തോടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 43,239 കോടി രൂപയായി (ഏകദേശം 4.5 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍) ഉയരും. പ്രൈമറി, സെക്കന്‍ഡറി ഓഹരി വാങ്ങലുകളുടെ സംയോജനമായാണ് ഈ ഫണ്ടിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: CRED founder Kunal Shah is set to become the global head of WhatsApp, succeeding Will Cathcart. Meta announced the major leadership transition as Cathcart moves to focus on AI initiatives. As part of the agreement, Meta will acquire a 20 percent minority stake in CRED, valuing it at 4.5 billion dollars.

 

 

 

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കുനാല്‍ ഷാ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ആഗോള മേധാവിയാകും